Jo Gabin Segera Menikah, Member Nine Muses Reuni dalam Balutan Gaun Putih

nine muses (x @tang_kira)
JawaPos.com – Kabar bahagia dari mantan member Nine Muses, Jo Gabin, yang tengah mempersiapkan pernikahannya pada Oktober mendatang.
Menurut laporan allkpop, sejumlah mantan anggota Nine Muses berkumpul untuk ikut dalam pemotretan pernikahan Jo Gabin.
Momen tersebut memperlihatkan persahabatan mereka yang tetap terjaga meski sudah lama tidak beraktivitas sebagai grup.
Dalam foto yang dibagikan, Jo Gabin tampil sebagai calon pengantin dengan gaun putih, ditemani Minha, Hyemi, Keumjo, Kyungri, SungA, Euaerin, dan Hyuna.
Mereka mengenakan gaun putih dengan desain berbeda sambil membawa buket bunga dan berpose bersama di tengah suasana outdoor yang cerah. Penampilan mereka pun kembali mengingatkan penggemar pada julukan Nine Muses sebagai “model idols”.
Salah satu momen yang turut mencuri perhatian adalah kehadiran Keumjo yang sedang mengandung.
Dalam unggahannya, Jo Gabin mengungkapkan rasa bahagia karena Keumjo dan calon buah hatinya, yang disebut Eun-i, turut hadir dalam hari istimewa tersebut.
Kehadiran sang sahabat membuat sesi pemotretan itu terasa semakin bermakna bagi Jo Gabin.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022