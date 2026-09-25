Jo Gabin Segera Menikah, Member Nine Muses Reuni dalam Balutan Gaun Putih

JawaPos.com – Kabar bahagia dari mantan member Nine Muses, Jo Gabin, yang tengah mempersiapkan pernikahannya pada Oktober mendatang.

Menurut laporan allkpop, sejumlah mantan anggota Nine Muses berkumpul untuk ikut dalam pemotretan pernikahan Jo Gabin.

Momen tersebut memperlihatkan persahabatan mereka yang tetap terjaga meski sudah lama tidak beraktivitas sebagai grup.

Dalam foto yang dibagikan, Jo Gabin tampil sebagai calon pengantin dengan gaun putih, ditemani Minha, Hyemi, Keumjo, Kyungri, SungA, Euaerin, dan Hyuna.

Mereka mengenakan gaun putih dengan desain berbeda sambil membawa buket bunga dan berpose bersama di tengah suasana outdoor yang cerah. Penampilan mereka pun kembali mengingatkan penggemar pada julukan Nine Muses sebagai “model idols”.

Salah satu momen yang turut mencuri perhatian adalah kehadiran Keumjo yang sedang mengandung.

Dalam unggahannya, Jo Gabin mengungkapkan rasa bahagia karena Keumjo dan calon buah hatinya, yang disebut Eun-i, turut hadir dalam hari istimewa tersebut.