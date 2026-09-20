Andre Taulany-Amanda Rigby Resmi Menikah, Perbedaan Usia 18 Tahun Tak Jadi Halangan

JawaPos.com - Andre Taulany akhirnya resmi menikahi Amanda Rigby. Pernikahan mereka digelar di salah satu tempat di bilangan Jakarta Selatan pada Minggu, 20 September 2026. Prosesi akad nikah digelar secara intimate dihadiri keluarga dan sejumlah sahabat terdekat.

Perbedaan usia yang terpaut sekitar 18 tahun bukan halangan bagi Andre Taulany dan Amanda Rigby menjadi pasangan suami istri. Andre diketahui kelahiran 17 September 1974, kini berusia 52 tahun. Sementara Amanda lahir pada 6 Januari 1992, kini usianya sekitar 34 tahun.

Pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby mendapat perhatian publik setelah kabar hubungan keduanya dalam beberapa waktu terakhir ramai diperbincangkan.

Sebelum resmi menjadi pasangan suami istri, nama Andre dan Amanda juga sempat muncul dalam pengajuan rekomendasi nikah melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

Akad Nikah Andre Taulany dan Amanda Rigby Bernuansa Adat Jawa Video prosesi akad Andre Taulany dan Amanda Rigby beredar di media sosial pada hari ini, Minggu (20/9). Dalam sejumlah dokumentasi yang beredar, keduanya tampak mengenakan busana pengantin bernuansa adat Jawa.

Andre terlihat mengenakan beskap putih lengkap dengan blangkon dan untaian melati. Sementara Amanda tampil dalam kebaya putih dengan riasan serta paes khas pengantin Jawa.

Prosesi tersebut berlangsung di hadapan keluarga dan sejumlah tamu undangan. Setelah akad dinyatakan sah, Amanda terlihat mencium tangan Andre. Keduanya juga sempat memperlihatkan buku nikah dalam sejumlah video yang beredar.

Melalui pernyataan tertulis yang disampaikan pihak manajemen, Andre Taulany dan Amanda Rigby mengungkapkan rasa syukur atas terlaksananya hari bahagia tersebut.