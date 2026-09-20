Andre Taulany-Amanda Rigby Resmi Menikah, Perbedaan Usia 18 Tahun Tak Jadi Halangan

Andre Taulany dan Amanda Rigby Resmi telah sah menjadi suami istri. (Instagram: andreastaulany)
JawaPos.com - Andre Taulany akhirnya resmi menikahi Amanda Rigby. Pernikahan mereka digelar di salah satu tempat di bilangan Jakarta Selatan pada Minggu, 20 September 2026. Prosesi akad nikah digelar secara intimate dihadiri keluarga dan sejumlah sahabat terdekat.
Perbedaan usia yang terpaut sekitar 18 tahun bukan halangan bagi Andre Taulany dan Amanda Rigby menjadi pasangan suami istri. Andre diketahui kelahiran 17 September 1974, kini berusia 52 tahun. Sementara Amanda lahir pada 6 Januari 1992, kini usianya sekitar 34 tahun.
Pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby mendapat perhatian publik setelah kabar hubungan keduanya dalam beberapa waktu terakhir ramai diperbincangkan.
Sebelum resmi menjadi pasangan suami istri, nama Andre dan Amanda juga sempat muncul dalam pengajuan rekomendasi nikah melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).
Video prosesi akad Andre Taulany dan Amanda Rigby beredar di media sosial pada hari ini, Minggu (20/9). Dalam sejumlah dokumentasi yang beredar, keduanya tampak mengenakan busana pengantin bernuansa adat Jawa.
Andre terlihat mengenakan beskap putih lengkap dengan blangkon dan untaian melati. Sementara Amanda tampil dalam kebaya putih dengan riasan serta paes khas pengantin Jawa.
Prosesi tersebut berlangsung di hadapan keluarga dan sejumlah tamu undangan. Setelah akad dinyatakan sah, Amanda terlihat mencium tangan Andre. Keduanya juga sempat memperlihatkan buku nikah dalam sejumlah video yang beredar.
Melalui pernyataan tertulis yang disampaikan pihak manajemen, Andre Taulany dan Amanda Rigby mengungkapkan rasa syukur atas terlaksananya hari bahagia tersebut.
"Kami sangat bersyukur atas doa dan dukungan yang telah diberikan oleh keluarga, sahabat, serta masyarakat. Hari ini menjadi salah satu momen paling berharga dalam hidup kami," kata Andre Taulany dan Amanda Rigby.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang
Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!
Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022