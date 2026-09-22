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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 23 September 2026 | 03.44 WIB

6 Cara Ampuh Menjawab Pertanyaan “Mengapa Kamu Masih Lajang?” atau “Kapan Kamu Menikah?”

seseorang yang menjawab pertanyaan dengan bercanda./Magnific/The Yuri Arcurs Collection - Image

seseorang yang menjawab pertanyaan dengan bercanda./Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Ada pertanyaan yang terdengar sederhana, tetapi bisa terasa sangat melelahkan ketika terus-menerus ditanyakan.

“Kapan kamu menikah?”
“Kok masih lajang?”
“Memangnya kamu tidak ingin punya pasangan?”
“Teman-temanmu sudah menikah, kamu kapan?”

Bagi sebagian orang, pertanyaan tersebut mungkin hanya dianggap sebagai bentuk perhatian atau basa-basi. Namun bagi orang yang menerimanya berulang kali, pertanyaan tentang status hubungan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, malu, tertekan, bahkan membuat seseorang mempertanyakan dirinya sendiri.

Padahal, status lajang bukanlah sebuah masalah psikologis yang harus segera “diselesaikan”. Begitu pula pernikahan bukanlah perlombaan yang memiliki garis waktu yang sama untuk semua orang.

Dalam psikologi, salah satu hal penting dalam menghadapi pertanyaan semacam ini adalah kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan batasan, dan memilih respons yang sesuai dengan situasi.

Artinya, Anda tidak harus selalu memberikan penjelasan panjang.

Anda juga tidak perlu merasa bersalah karena belum menikah.

Dan yang paling penting, Anda tidak harus menjadikan pertanyaan orang lain sebagai ukuran nilai diri Anda.

Dilansir dari Psychology Today pada (22/9), terdapat enam cara yang dapat membantu Anda menjawab pertanyaan “Mengapa kamu masih lajang?” atau “Kapan kamu menikah?” dengan lebih tenang dan percaya diri.

1. Jawab Singkat Tanpa Merasa Harus Membela Diri

Editor: Hanny Suwindari
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