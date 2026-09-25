Yoo Yeon Seok dan Go Ah Sung Dipilih sebagai Juri Actor of the Year di BIFF 2026

Yoo yeon seok dan go ah sung (x @sbs_star)
JawaPos.com – Yoo Yeon Seok dan Go Ah Sung mendapat tugas baru di ajang Busan International Film Festival (BIFF) ke-31.
Menurut laporan allkpop, keduanya telah ditunjuk sebagai juri untuk penghargaan Actor of the Year, sebuah penghargaan yang diberikan kepada aktor yang menunjukkan penampilan menonjol sekaligus potensi dalam film-film yang masuk kategori Vision – Korean Cinema.
Penghargaan Actor of the Year menjadi salah satu program BIFF untuk menemukan talenta baru di industri perfilman Korea.
Nantinya, satu aktor pria dan satu aktris akan dipilih sebagai penerima penghargaan. Masing-masing pemenang juga akan memperoleh hadiah uang sebesar 5 juta won.
Yoo Yeon Seok dipercaya mewakili jajaran aktor pria, sedangkan Go Ah Sung menjadi juri dari kalangan aktris.
Keduanya akan menilai para pemain yang tampil dalam film-film di bagian Vision – Korean Cinema dan mencari sosok yang mampu menunjukkan kemampuan akting sekaligus potensi untuk berkembang lebih jauh.
Yoo Yeon Seok sendiri mengawali debut layar lebarnya melalui film “Oldboy” pada 2003 sebagai Lee Woo Jin muda.
Setelah itu, ia memperluas karier melalui drama seperti Reply 1994, Dr. Romantic, Mr. Sunshine, dan Hospital Playlist. Ia juga aktif dalam film, teater, serta musikal.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022