Yoo Yeon Seok dan Go Ah Sung Dipilih sebagai Juri Actor of the Year di BIFF 2026

JawaPos.com – Yoo Yeon Seok dan Go Ah Sung mendapat tugas baru di ajang Busan International Film Festival (BIFF) ke-31.

Menurut laporan allkpop, keduanya telah ditunjuk sebagai juri untuk penghargaan Actor of the Year, sebuah penghargaan yang diberikan kepada aktor yang menunjukkan penampilan menonjol sekaligus potensi dalam film-film yang masuk kategori Vision – Korean Cinema.

Penghargaan Actor of the Year menjadi salah satu program BIFF untuk menemukan talenta baru di industri perfilman Korea.

Nantinya, satu aktor pria dan satu aktris akan dipilih sebagai penerima penghargaan. Masing-masing pemenang juga akan memperoleh hadiah uang sebesar 5 juta won.

Yoo Yeon Seok dipercaya mewakili jajaran aktor pria, sedangkan Go Ah Sung menjadi juri dari kalangan aktris.

Keduanya akan menilai para pemain yang tampil dalam film-film di bagian Vision – Korean Cinema dan mencari sosok yang mampu menunjukkan kemampuan akting sekaligus potensi untuk berkembang lebih jauh.

Yoo Yeon Seok sendiri mengawali debut layar lebarnya melalui film “Oldboy” pada 2003 sebagai Lee Woo Jin muda.