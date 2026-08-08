BIFF 2026 Rilis Poster Resmi Bertema Penonton, Angkat Peran Audiens sebagai Jiwa Festival

BIFF 2026 ( x @tang_kira)
JawaPos.com – Busan International Film Festival (BIFF) resmi memperkenalkan poster utama untuk penyelenggaraan festival edisi ke-31 sekaligus poster 21st Asia Contents & Film Market.
Menurut laporan Dispatch, poster yang dirilis pada 7 Agustus itu mengusung konsep yang berbeda dengan menempatkan para penonton sebagai tokoh utama, menggunakan foto audiens yang hadir pada penyelenggaraan festival tahun lalu.
Alih-alih hanya menampilkan elemen sinematik, BIFF memilih menjadikan "kelompok" atau group sebagai motif utama dalam desain poster.
Konsep tersebut menegaskan bahwa penonton bukan sekadar orang yang menyaksikan film, melainkan sosok yang ikut membentuk dan menyempurnakan identitas festival melalui pengalaman yang mereka ciptakan bersama.
Poster ini dirancang oleh Direktur Artistik BIFF, Choi Sun-dae. Menurut keterangan yang dikutip Dispatch, Choi menegaskan bahwa hal yang benar-benar melengkapi sebuah festival film adalah kehadiran para penonton yang memenuhi setiap kursi pemutaran.
Karena itulah, wajah-wajah audiens dipilih menjadi elemen visual utama dalam poster tahun ini.
Tim penyelenggara juga menjelaskan bahwa konsep tersebut menggambarkan setiap momen yang dialami pengunjung, mulai dari datang ke lokasi, menunggu jadwal pemutaran, hingga menikmati film, sebagai bagian dari sebuah kisah yang layak dikenang.
Dengan kata lain, festival itu sendiri telah menjadi "film" yang dibintangi oleh para penontonnya.
Menurut Sekretariat Busan International Film Festival, BIFF ke-31 akan berlangsung pada 6–15 Oktober 2026 di kawasan Busan Cinema Center, Busan, Korea Selatan.
Festival film bergengsi di Asia tersebut kembali diharapkan menjadi ajang pertemuan sineas, pelaku industri, dan pecinta film dari berbagai negara, sekaligus menghadirkan pengalaman sinematik yang tak hanya terjadi di layar, tetapi juga di tengah para penontonnya.
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