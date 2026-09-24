Yoo Yeon Seok dan Go Ah Sung Jadi Juri BIFF 2026, Cari Aktor Muda Berbakat

Yoo Yeon Seok dan Go Ah Sung dipercaya jadi juri BIFF 2026. (Allkpop)
JawaPos.com - Yoo Yeon Seok dan Go Ah Sung mendapat tugas khusus di Festival Film Internasional Busan atau Busan International Film Festival (BIFF) 2026. Keduanya dipercaya menjadi juri penghargaan Actor of the Year atau Aktor Terbaik Tahun Ini untuk menemukan talenta muda berbakat di industri perfilman Korea Selatan.
Dilansir dari Allkpop, penunjukan tersebut diumumkan pihak BIFF pada 23 September 2026. Yoo Yeon Seok dan Go Ah Sung akan menilai penampilan para aktor dalam film-film Korea yang masuk bagian Vision – Korean Cinema.
Penghargaan Actor of the Year menjadi salah satu bagian dari penghargaan Vision – Korea. Fokusnya bukan sekadar memberikan apresiasi terhadap penampilan akting, tetapi juga memberi perhatian kepada aktor-aktor yang dinilai memiliki potensi untuk berkembang di industri perfilman Korea.
BIFF menetapkan satu pemenang aktor dan satu pemenang aktris. Masing-masing pemenang akan memperoleh hadiah uang tunai sebesar 5 juta won Korea atau sekitar Rp 65 juta.
Menurut keterangan resmi BIFF, penghargaan tersebut memang dirancang untuk memberikan sorotan kepada talenta baru dalam film independen Korea yang ditampilkan di bagian Vision. Setiap tahun, dua aktor Korea yang telah memiliki pengalaman di industri film dipercaya menjadi juri, masing-masing mewakili kategori aktor dan aktris.
Yoo Yeon Seok bukan nama baru dalam industri perfilman Korea Selatan. Ia memulai debut filmnya melalui Oldboy pada 2003 memerankan Lee Woo Jin versi muda.
Setelah itu, karier Yoo Yeon Seok berkembang melalui berbagai proyek di film, drama, teater hingga musikal. Pengalaman panjang tersebut membuatnya memiliki perspektif yang cukup luas ketika harus menilai penampilan aktor lain.
Keterlibatannya sebagai juri Actor of the Year BIFF 2026 sekaligus menjadi bagian baru dari kiprahnya di industri perfilman Korea.
Sementara itu, Go Ah Sung dikenal sebagai salah satu aktris Korea yang telah berkarier sejak usia muda. Ia mencuri perhatian melalui film The Host pada 2006.
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