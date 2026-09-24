2,5 Tahun Jalani LDR, Shin Ji Soo ‘Superstar K3’ Kini Resmi Jadi Istri

JawaPos.com – Shin Ji Soo, yang dikenal publik melalui ajang Superstar K3, kini memasuki kehidupan baru sebagai seorang istri.

Menurut laporan ZAPZEE, Shin Ji Soo menggelar pernikahan pada 19 September di Veritas Hall, Seoul National University, bersama seorang pria nonselebritas yang bekerja di bidang keuangan.

Suaminya diketahui merupakan lulusan Fakultas Administrasi Bisnis University of Hong Kong (HKU) dan kini berkarier sebagai profesional di industri keuangan.

Sebelum akhirnya menikah, pasangan ini menjalani hubungan jarak jauh selama sekitar 2,5 tahun, dengan rutin melakukan perjalanan antara Seoul dan Hong Kong.

Sehari setelah pernikahan, Shin Ji Soo membagikan kabar bahagia sekaligus foto-foto pernikahannya melalui media sosial.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah menikah dengan sosok yang membuatnya merasa paling hangat dan nyaman ketika bersama.

Ia juga berharap keduanya dapat saling menghormati dan menjadi tempat untuk bersandar satu sama lain.