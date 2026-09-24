Lisa BLACKPINK Bahas Rumor Kencan dan Perjalanan Solo yang Mengubah Grup

JawaPos.com – Lisa BLACKPINK jadi sorotan setelah berbicara mengenai perjalanan karier solo para member sekaligus kehidupannya di luar panggung.

Menurut laporan ZAPZEE, Lisa membahas hal tersebut dalam wawancara bersama Rolling Stone Canada menjelang pemutaran perdana dokumenter “Always LALISA” di Toronto International Film Festival (TIFF).

Lisa mengungkapkan rasa bangganya terhadap Rosé, Jennie, dan Jisoo yang telah menemukan identitas masing-masing sebagai artis melalui berbagai proyek solo.

Menurut Lisa, pengalaman tersebut tidak hanya membantu setiap anggota berkembang secara individual, tetapi juga membawa energi baru ketika mereka kembali berkegiatan sebagai BLACKPINK.

Lisa menilai perjalanan solo yang dijalani keempat anggota memberikan kesempatan bagi mereka untuk semakin memahami warna musik dan identitas masing-masing. Ia bahkan mengatakan perkembangan tersebut terasa sangat natural bagi setiap member.

Setelah menjalani berbagai proyek pribadi, para anggota disebut dapat kembali membawa perspektif serta kepercayaan diri yang berbeda ketika bersama sebagai grup.

Di tengah pembahasan mengenai kariernya, kehidupan pribadi Lisa kembali menjadi perhatian setelah beredar foto dan video yang memperlihatkan sosok yang disebut sebagai dirinya sedang berjalan di London bersama aktor Thailand Blue Pongtiwat Tangwancharoen.