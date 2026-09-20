New Trick Resmi Dirilis, Rosé BLACKPINK Ubah Patah Hati Jadi Energi Positif

JawaPos.com – Rosé BLACKPINK hadirkan kejutan lewat karya solo terbarunya. Pada 18 September 2026, Rosé merilis single “new trick” bersamaan dengan video musiknya.

Menurut laporan Soompi, lagu tersebut menjadi bagian dari kampanye “Shot on iPhone” milik Apple dan memperlihatkan sisi Rosé yang lebih ceria dibandingkan karya-karya sebelumnya.

“new trick” membawa cerita tentang seseorang yang berusaha bangkit setelah terluka akibat cinta.

Alih-alih terus terjebak dalam kesedihan, lagu ini menggambarkan keberanian untuk menemukan cara sendiri dalam menghadapi luka dan kembali melangkah.

Soompi menggambarkan pesan lagu tersebut sebagai penolakan untuk menyerah terhadap luka dan kesulitan yang muncul akibat hubungan asmara.

Konsep tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam video musik yang penuh warna dan energi.

Rosé tidak hanya menampilkan sisi emosional, tetapi juga menghadirkan suasana yang lebih menyenangkan ketika dirinya mencoba meninggalkan masa lalu.

Perubahan atmosfer ini menjadi gambaran visual mengenai proses bangkit dari patah hati dan menemukan kembali kegembiraan dalam kehidupan.

Lagu ini juga menandai perubahan warna musik Rosé setelah sebelumnya banyak mengeksplorasi sisi melankolis.