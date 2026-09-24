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Meuthia Nabila
Kamis, 24 September 2026 | 18.52 WIB

JMsolution Angkat Suara Tentang Rumor Memiliki Hubungan dengan Seungri ex BigBang

JMsolution membantah tidak memiliki hubungan dengan Seungri. (JMsolution, YG Entertainment)

 

 
JawaPos.com - JMsolution merek kosmetik asal Korea Selatan membantah, memiliki hubungan bisnis atau finansial dengan Seungri mantan anggota boy group BigBang.
 
Mereka angkat bicara sebagai tanggapan atas rumor daring mengenai adanya kaitan antara Seungri dan JMsolution.
 
Dalam sebuah pernyataan, JMsolution menyebutkan bahwa merek kosmetik tersebut diluncurkan oleh GP Club pada tahun 2016.
 
Mereka juga menyatakan, bahwa Seungri tidak pernah memiliki saham maupun berinvestasi di GP Club ataupun merek JMsolution.
 
Perusahaan mengakui bahwa entitas terpisah, JM Town telah didirikan atas permintaan Seungri, yang bernama resmi Lee Seung Hyun, untuk menjajaki potensi usaha bisnis patungan. 
 
Namun, dikatakan bahwa proyek tersebut ditarik sebelum operasi komersial dimulai menyusul skandal Burning Sun.
 
“JM Town tidak menghasilkan pendapatan bisnis yang nyata dan kemudian dibubarkan serta dilikuidasi pada tahun 2019,” ujar perusahaan tersebut.
 
JMsolution menambahkan, bahwa saat ini Seungri tidak memiliki hubungan bisnis ataupun keuangan dengan merek tersebut.
 
Daiso jaringan ritel budget-friendly asal Korea Selatan, merupakan salah satu saluran ritel offline utama JMsolution, sementara produk perawatan kulit merek tersebut juga dijual melalui Olive Young.
 
Dikutip dari Korea Herald, Seungri dinyatakan bersalah pada tahun 2021 atas sejumlah pelanggaran yang terkait dengan skandal Burning Sun.
 
Seungri terjerat penggelapan dana dan perantara prostitusi Burning Sun, serta menjalani hukuman penjara selama 18 bulan. 
 
Ia dibebaskan pada Februari 2023, setelah Mahkamah Agung menguatkan putusan bersalahnya.
 
***

Editor: Novia Tri Astuti
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