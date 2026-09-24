JMsolution Angkat Suara Tentang Rumor Memiliki Hubungan dengan Seungri ex BigBang

JMsolution membantah tidak memiliki hubungan dengan Seungri. (JMsolution, YG Entertainment)

JawaPos.com - JMsolution merek kosmetik asal Korea Selatan membantah, memiliki hubungan bisnis atau finansial dengan Seungri mantan anggota boy group BigBang.

Mereka angkat bicara sebagai tanggapan atas rumor daring mengenai adanya kaitan antara Seungri dan JMsolution.

Dalam sebuah pernyataan, JMsolution menyebutkan bahwa merek kosmetik tersebut diluncurkan oleh GP Club pada tahun 2016.

Mereka juga menyatakan, bahwa Seungri tidak pernah memiliki saham maupun berinvestasi di GP Club ataupun merek JMsolution.

Perusahaan mengakui bahwa entitas terpisah, JM Town telah didirikan atas permintaan Seungri, yang bernama resmi Lee Seung Hyun, untuk menjajaki potensi usaha bisnis patungan.

Namun, dikatakan bahwa proyek tersebut ditarik sebelum operasi komersial dimulai menyusul skandal Burning Sun.