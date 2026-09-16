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Leni Setya Wati
Kamis, 17 September 2026 | 05.48 WIB

Foto Seungri Bersama Pelapor Dugaan Penganiayaan Beredar, Ini Penjelasannya

seungri (x @viraltakes) - Image

seungri (x @viraltakes)

JawaPos.com – Seungri, kembali menjadi sorotan setelah foto yang diduga diambil pada hari terjadinya insiden dugaan penganiayaan beredar di media sosial.

Dalam foto tersebut, Seungri terlihat tersenyum dan berpose bersama sejumlah kenalannya, termasuk pria yang kemudian mengajukan laporan terhadapnya.

Foto tersebut dibagikan oleh sebuah akun penggemar luar negeri pada 13 September 2026 dan disebut diambil pada Agustus lalu.

Seungri tampak sedang menikmati waktu bersama beberapa orang di sebuah tempat yang terlihat seperti bar. Di atas meja terlihat kue ulang tahun, makanan, serta sejumlah botol soju.

Seungri dilaporkan atas dugaan penganiayaan berat setelah seorang pria berusia 30-an mengajukan laporan ke Kantor Polisi Gangnam pada 26 Agustus.

Polisi menyatakan kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan dan pihak pelapor juga belum menjalani pemeriksaan ketika informasi awal mengenai kasus ini diberitakan.

Menurut laporan allkpop, salah satu dari tiga orang yang terlihat bersama Seungri dalam foto tersebut disebut sebagai pria yang kemudian membuat laporan.

Seungri sebelumnya memberikan versinya mengenai kejadian melalui wawancara dengan Ilgan Sports.

Ia mengklaim bahwa insiden bermula ketika seorang pria yang sedang mabuk dari meja lain menghampiri kelompoknya saat ia sedang makan di sebuah restoran sundae-guk di Gangnam pada pagi hari ulang tahunnya, 8 Agustus.

Seungri mengatakan pria tersebut beberapa kali meminta untuk bergabung dan membicarakan ide bisnis meski telah ditolak.

Editor: Hanny Suwindari
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