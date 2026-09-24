Karina, Winter aespa, dan RIIZE Didaulat Sebagai Duta Wisata Seoul 2026

JawaPos.com - Karina dan Winter dari aespa bersama grup RIIZE mendapat peran dan tanggung jawab baru di luar aktivitas musik. Ketiganya ditunjuk sebagai duta kehormatan pariwisata Seoul 2026 untuk membantu memperkenalkan daya tarik ibu kota Korea Selatan kepada wisatawan global.

Penunjukan tersebut dilakukan Pemerintah Metropolitan Seoul dan Seoul Tourism Organization pada 23 September 2026, sebagaimana dilansir dari Allkpop. Bersamaan dengan itu, kampanye wisata global bertajuk “Absolutely in Seoul” mulai digelar.

Tahun ini, kampanye tersebut mengusung konsep unik bernama “Seoul Syndrome”. Istilah itu menggambarkan perasaan rindu yang muncul setelah wisatawan meninggalkan Seoul, terutama terhadap berbagai pengalaman sehari-hari dan budaya yang mereka temui selama berada di kota tersebut.

Bukan hanya K-pop dan K-content, konsep tersebut mencakup berbagai pengalaman khas Seoul. Mulai dari pemandangan Sungai Han, gang-gang kota, kafe, kuliner, pusat perbelanjaan, hingga suasana malam Seoul.

Karina, Winter dan RIIZE Berubah Jadi Shinseon Modern Konsep “Seoul Syndrome” kemudian diterjemahkan ke dalam video kampanye dengan pendekatan fantasi.

Karina, Winter, serta anggota RIIZE ditampilkan sebagai Shinseon, sosok abadi dalam mitologi dan tradisi Korea. Dalam versi modern kampanye tersebut, mereka memiliki kekuatan misterius yang membuat pengalaman biasa di Seoul berubah menjadi sesuatu yang tidak biasa.

Adegan-adegan dalam video menggambarkan bagaimana kuliner, budaya, kecantikan, kehidupan malam, hingga K-culture Seoul dapat memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan.

Salah satu gagasan yang ditonjolkan adalah perubahan momen sehari-hari menjadi seperti adegan dalam drama Korea. Dengan pendekatan tersebut, Seoul tidak hanya diposisikan sebagai tempat untuk dikunjungi, tetapi juga sebagai kota yang meninggalkan pengalaman dan kenangan setelah wisatawan pulang.