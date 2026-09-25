aespa dan RIIZE Jadi Wajah Baru Pariwisata Seoul, Usung Konsep “Seoul Syndrome”

aespa (x @aespa_official)
JawaPos.com – Karina dan Winter aespa bersama RIIZE mendapat peran baru untuk memperkenalkan Seoul kepada wisatawan dari berbagai negara.
Menurut laporan allkpop, Pemerintah Metropolitan Seoul dan Seoul Tourism Organization menunjuk ketiganya sebagai duta kehormatan pariwisata Seoul 2026 sekaligus menjadi wajah kampanye global “Absolutely in Seoul” yang dimulai pada 23 September.
Kampanye tahun ini mengangkat konsep unik bernama “Seoul Syndrome”, yaitu rasa rindu untuk kembali ke Seoul setelah wisatawan meninggalkan kota tersebut.
Konsep itu menggambarkan bagaimana pengalaman sehari-hari, budaya, makanan, K-pop, pemandangan Sungai Han, kafe, hingga kehidupan malam Seoul dapat meninggalkan kesan yang membuat seseorang ingin berkunjung lagi.
Karina, Winter, dan para anggota RIIZE tampil sebagai Sinseon modern, sosok makhluk mistis dalam tradisi Korea yang digambarkan memiliki kekuatan khusus.
Mereka seolah keluar dari lukisan tradisional Korea dan masuk ke kehidupan Seoul masa kini, kemudian menggunakan kekuatan masing-masing untuk memperlihatkan berbagai daya tarik kota tersebut.
Pesona Seoul yang ditampilkan tidak hanya berfokus pada K-pop dan K-culture. Kampanye tersebut juga akan memperkenalkan wisata kuliner, kecantikan, pusat perbelanjaan, pemandangan malam, serta berbagai pengalaman sederhana yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di ibu kota Korea Selatan.
Sebanyak sembilan video kampanye akan dirilis secara bertahap melalui kanal YouTube dan media sosial Visit Seoul.
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