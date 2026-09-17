RIIZE Umumkan Comeback Oktober dan Rencana Rilis Full Album Pada 2027

JawaPos.com – RIIZE mengumumkan rencana comeback dengan single digital baru pada Oktober 2026 serta album penuh kedua yang dijadwalkan hadir pada 2027.

Dilansir dari laman Soompi pada Kamis (17/9), Pengumuman tersebut disampaikan pada 12 September saat RIIZE menggelar malam pertama acara temu penggemar peringatan tiga tahun bertajuk “Ch. RIIZE: ON AIR” di INSPIRE Arena, Incheon.

Kabar tersebut disampaikan menjelang akhir acara dan langsung menjadi kejutan bagi para penggemar yang hadir.

RIIZE dijadwalkan merilis single digital baru pada 26 Oktober 2026 sebagai bagian dari rangkaian aktivitas grup dalam beberapa bulan mendatang. Setelah perilisan tersebut, RIIZE berencana meluncurkan album penuh kedua berjudul EMOTIION sekitar musim semi 2027.

Dengan demikian, grup tersebut telah menyiapkan dua agenda perilisan musik yang akan berlangsung dalam rentang beberapa bulan.

Rencana tersebut diumumkan ketika RIIZE tengah memperingati tiga tahun perjalanan mereka bersama penggemar melalui acara temu penggemar di Korea Selatan.

Perilisan single pada Oktober akan menjadi aktivitas musik RIIZE sebelum mereka melanjutkan persiapan menuju album penuh kedua pada tahun berikutnya.