Park Shin-hye dan Choi Tae-joon Sambut Anak Kedua, Bayi Perempuan Lahir Sehat

JawaPos.com – Kabar bahagia dari Park Shin-hye dan Choi Tae-joon. Pada 22 September 2026, Park Shin-hye melahirkan anak kedua mereka, seorang bayi perempuan yang lahir dalam kondisi sehat.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh agensi Park Shin-hye, SALT Entertainment, yang menyebut sang ibu dan bayi berada dalam kondisi sehat setelah persalinan.

SALT Entertainment menyampaikan rasa bahagia atas hadirnya anggota keluarga baru bagi Park Shin-hye dan Choi Tae-joon.

Agensi juga mengungkapkan bahwa Park Shin-hye kini tengah beristirahat dan memulihkan kondisi dengan dukungan serta kasih sayang keluarganya.

Pihak agensi turut berterima kasih kepada semua orang yang telah memberikan ucapan selamat dan meminta doa serta dukungan hangat untuk sang bayi.

Kelahiran ini membuat Park Shin-hye dan Choi Tae-joon kini resmi menjadi orang tua dari dua anak. Sebelumnya, pasangan tersebut menyambut putra pertama mereka pada Mei 2022, beberapa bulan setelah menikah pada Januari di tahun yang sama. Empat tahun kemudian, keluarga kecil mereka bertambah lengkap dengan kehadiran seorang putri.

Menurut lapoan soompi, kabar kehamilan kedua Park Shin-hye pertama kali diumumkan pada April 2026. Saat itu, agensinya mengonfirmasi bahwa sang aktris tengah mengandung anak kedua dan diperkirakan melahirkan pada musim gugur.