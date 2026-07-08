SBS Resmi Umumkan The Judge from Hell Season 2, Park Shin Hye Kembali sebagai Kang Bit Na

JawaPos.com – Kabar gembira untuk penggemar drama Korea The Judge from Hell. SBS resmi mengonfirmasi bahwa The Judge from Hell Season 2 sedang dipersiapkan, Park Shin Hye dipastikan kembali memerankan karakter ikonik Kang Bit Na.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam acara presentasi drama SBS 2026. Studio S mengungkapkan bahwa Park Shin Hye akan kembali memimpin musim kedua sebagai Kang Bit Na, sosok hakim yang dirasuki iblis Justitia dan bertugas menghukum para pelaku kejahatan yang lolos dari hukum manusia.

Menurut laporan Soompi, Musim pertama The Judge from Hell mendapat respons positif berkat perpaduan genre fantasi, hukum, aksi, dan romansa.

Ceritanya mengikuti Kang Bit Na yang berubah menjadi hakim berhati dingin setelah tubuhnya dirasuki iblis dari neraka.

Dalam menjalankan misinya, ia bertemu detektif Han Da On dan perlahan mulai memahami makna keadilan serta kemanusiaan.

Hingga saat ini, SBS belum mengungkap detail alur cerita maupun jajaran pemeran lengkap yang akan bergabung di musim kedua.

Namun, kembalinya Park Shin Hye menjadi sinyal bahwa kisah Kang Bit Na akan berlanjut dengan tantangan dan kasus-kasus baru yang lebih menegangkan.