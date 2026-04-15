Park Shin Hye dan Choi Tae Joon Dikabarkan Menantikan Kelahiran Anak Kedua

JawaPos.com – Aktris Korea Selatan Park Shin Hye dikabarkan tengah mengandung anak keduanya.

Dilansir dari laman Koreaboo pada Rabu (15/4), Kabar tersebut menyebutkan bahwa kehamilan ini merupakan buah cinta bersama suaminya, Choi Tae Joon.

Informasi ini dengan cepat menarik perhatian publik dan penggemar di berbagai platform media.

Menurut laporan yang beredar, Park Shin Hye saat ini tengah fokus menjalani perawatan prenatal. Ia juga dikabarkan mengambil waktu istirahat dari sejumlah jadwal yang telah direncanakan sebelumnya.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan dirinya dan calon bayi.

Pasangan ini diketahui menikah pada Januari 2022 dan telah dikaruniai seorang putra pada Mei 2022.

Anak pertama mereka kini mendekati usia empat tahun. Kehadiran calon anak kedua pun menjadi kabar bahagia bagi keluarga kecil tersebut.

Kabar kehamilan ini muncul di tengah aktivitas karier Park Shin Hye yang kembali aktif di dunia hiburan. Ia baru-baru ini tampil dalam drama Korea berjudul Undercover Miss Hong. Sementara itu, Choi Tae Joon terakhir tampil dalam acara Iron Family.

Reaksi publik terhadap kabar ini pun beragam di kalangan penggemar. Banyak yang menyampaikan ucapan selamat atas kehamilan kedua tersebut. Namun, sebagian lainnya mengkhawatirkan kemungkinan terhambatnya aktivitas karier sang aktris.