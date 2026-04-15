HomeEntertainment
Risma Azzah Fatin
15 April 2026, 22.57 WIB

Park Shin Hye dan Choi Tae Joon Dikabarkan Menantikan Kelahiran Anak Kedua

Park Shin Hye dan Choi Tae Joon (Koreaboo)

JawaPos.com – Aktris Korea Selatan Park Shin Hye dikabarkan tengah mengandung anak keduanya.

Dilansir dari laman Koreaboo pada Rabu (15/4), Kabar tersebut menyebutkan bahwa kehamilan ini merupakan buah cinta bersama suaminya, Choi Tae Joon.

Informasi ini dengan cepat menarik perhatian publik dan penggemar di berbagai platform media.

Menurut laporan yang beredar, Park Shin Hye saat ini tengah fokus menjalani perawatan prenatal. Ia juga dikabarkan mengambil waktu istirahat dari sejumlah jadwal yang telah direncanakan sebelumnya.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan dirinya dan calon bayi.

Pasangan ini diketahui menikah pada Januari 2022 dan telah dikaruniai seorang putra pada Mei 2022.

Anak pertama mereka kini mendekati usia empat tahun. Kehadiran calon anak kedua pun menjadi kabar bahagia bagi keluarga kecil tersebut.

Kabar kehamilan ini muncul di tengah aktivitas karier Park Shin Hye yang kembali aktif di dunia hiburan. Ia baru-baru ini tampil dalam drama Korea berjudul Undercover Miss Hong. Sementara itu, Choi Tae Joon terakhir tampil dalam acara Iron Family.

Reaksi publik terhadap kabar ini pun beragam di kalangan penggemar. Banyak yang menyampaikan ucapan selamat atas kehamilan kedua tersebut. Namun, sebagian lainnya mengkhawatirkan kemungkinan terhambatnya aktivitas karier sang aktris.

Meski demikian, ada pula pandangan yang menilai bahwa Park Shin Hye tetap mampu menjaga keseimbangan antara karier dan kehidupan pribadi.

Editor: Hanny Suwindari
Artikel Terkait
Penjelasan Ending Undercover Miss Hong: 4 Rahasia Besar yang Akhirnya Terbongkar - Image
Music & Movie

Penjelasan Ending Undercover Miss Hong: 4 Rahasia Besar yang Akhirnya Terbongkar

10 Maret 2026, 00.01 WIB

Undercover Miss Hong: Tragedi Kim Mi Sook yang Membuat Hong Keum Bo Bertekad Selamatkan Hanmin - Image
Music & Movie

Undercover Miss Hong: Tragedi Kim Mi Sook yang Membuat Hong Keum Bo Bertekad Selamatkan Hanmin

04 Maret 2026, 22.13 WIB

3 Karakter yang Bucin pada Hong Keum Bo di Undercover Miss Hong, Siapa Paling Sayang? - Image
Music & Movie

3 Karakter yang Bucin pada Hong Keum Bo di Undercover Miss Hong, Siapa Paling Sayang?

03 Maret 2026, 21.40 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

5

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

6

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

7

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

8

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

9

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

10

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

