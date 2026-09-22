Profil Demian Aditya, Pesulap yang Digugat Cerai Sara Wijayanto

JawaPos.com - Demian Aditya menjadi sorotan setelah istrinya, Sara Wijayanto, melayangkan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Perkara perceraian tersebut telah terdaftar dengan nomor 3594/2026. Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Abid M.H., membenarkan gugatan itu. Sidang cerai perdana dijadwalkan akan berlangsung pada 24 September 2026.

Selama lebih dari dua dekade, Demian Aditya dikenal sebagai salah satu pesulap atau ilusionis yang cukup populer di Indonesia, terutama melalui aksi sulap ekstrem yang kerap dibawakannya dalam sejumlah kesempatan.

Demian Aditya, Pesulap yang Belajar Sulap Sejak Usia 10 Tahun Baca Juga:Mengenang Chad Gilbert, Bermusik untuk Menginspirasi Orang-orang yang Mengalami Hal Sulit

Demian Aditya lahir dengan nama Aditya Prambudhi di Tegal, Jawa Tengah, pada 19 Juni 1980. Ia mulai mempelajari sulap secara otodidak ketika masih berusia 10 tahun.

Ketertarikannya terhadap dunia hiburan kemudian berkembang ketika Demian mengikuti ajang Abang dan None Jakarta. Pada 2002, ia mengikuti kompetisi tersebut mewakili Kepulauan Seribu dan meraih gelar Abang Persahabatan serta Abang Favorit.

Dari ajang tersebut, perjalanan Demian di dunia hiburan semakin terbuka. Ia kemudian membangun identitas sebagai seorang illusionist dengan mengandalkan aksi sulap yang menggabungkan hiburan, komunikasi, dan pertunjukan ekstrem.

Populer Lewat Demian Sang Illusionist Nama Demian mulai semakin dikenal masyarakat ketika ia memiliki program televisi sendiri, Demian Sang Illusionist, yang tayang mulai 2007.

Setelah itu, ia tampil dalam sejumlah program televisi, termasuk House of Demian di SCTV dan Gara-Gara Magic di Trans7. Pada 2016, Demian juga membawakan program Rahasia Mimpi di Trans7.