Profil Demian Aditya, Pesulap yang Digugat Cerai Sara Wijayanto

Pesulap Demian Aditya akan melakukan pertunjukan mematikan pada Sabtu (31/12) malam. Dia akan dicor hidup-hidup. Instagram @_demianaditya_
JawaPos.com - Demian Aditya menjadi sorotan setelah istrinya, Sara Wijayanto, melayangkan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Perkara perceraian tersebut telah terdaftar dengan nomor 3594/2026. Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Abid M.H., membenarkan gugatan itu. Sidang cerai perdana dijadwalkan akan berlangsung pada 24 September 2026.
Selama lebih dari dua dekade, Demian Aditya dikenal sebagai salah satu pesulap atau ilusionis yang cukup populer di Indonesia, terutama melalui aksi sulap ekstrem yang kerap dibawakannya dalam sejumlah kesempatan.
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Demian Aditya lahir dengan nama Aditya Prambudhi di Tegal, Jawa Tengah, pada 19 Juni 1980. Ia mulai mempelajari sulap secara otodidak ketika masih berusia 10 tahun.
Ketertarikannya terhadap dunia hiburan kemudian berkembang ketika Demian mengikuti ajang Abang dan None Jakarta. Pada 2002, ia mengikuti kompetisi tersebut mewakili Kepulauan Seribu dan meraih gelar Abang Persahabatan serta Abang Favorit.
Dari ajang tersebut, perjalanan Demian di dunia hiburan semakin terbuka. Ia kemudian membangun identitas sebagai seorang illusionist dengan mengandalkan aksi sulap yang menggabungkan hiburan, komunikasi, dan pertunjukan ekstrem.
Nama Demian mulai semakin dikenal masyarakat ketika ia memiliki program televisi sendiri, Demian Sang Illusionist, yang tayang mulai 2007.
Setelah itu, ia tampil dalam sejumlah program televisi, termasuk House of Demian di SCTV dan Gara-Gara Magic di Trans7. Pada 2016, Demian juga membawakan program Rahasia Mimpi di Trans7.
Tidak hanya mengandalkan trik sulap konvensional, Demian juga dikenal melalui berbagai aksi yang menguji ketahanan fisik. Beberapa di antaranya adalah aksi teleportasi bola berdiameter delapan meter bersama tujuh penonton pada 2008, bertahan di dalam peti es selama tujuh jam pada 2012, hingga dikubur dalam semen selama lebih dari 50 jam pada 2015.
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