Diisukan Selingkuh dengan Pendeta, Sara Wijayanto Bakal Ambil Langkah Hukum

JawaPos.com - Sara Wijayanto, istri pesulap Demian Aditya, tidak tinggal diam setelah diterpa isu perselingkuhan dengan seorang pendeta.

Aktris sekaligus konten kreator horor itu memberikan respons tegas melalui akun media sosial Threads, mengisyaratkan bakal mengambil langkah hukum terhadap pihak yang menyebarkan kabar tak sedap tentang dirinya.

Sara menyebut pemberitaan yang beredar sebagai fitnah dan informasi hoaks. Ia menyoroti sejumlah akun media sosial yang ikut menyebarkan informasi jahat tentang dirinya.

"Siap-siap ya untuk akun yang menuliskan berita fitnah dan hoax," tulis Sara Wijayanto melalui akun media sosial Threads miliknya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa Sara tidak menganggap isu yang menyeret kehidupan pribadinya sebagai persoalan sepele. Meski belum menjelaskan secara rinci bentuk langkah hukum yang akan ditempuh, unggahannya tersebut menunjukkan bakal ada tindakan lebih lanjut terhadap pihak yang dianggap telah menyebarkan informasi palsu tentang dirinya.

Sara Wijayanto kemudian menyinggung perilaku sebagian warganet, yang menurutnya, ikut memperkeruh situasi dengan memberikan komentar panas terkait isu tersebut.

"Yang paling lucu yang pada komentar. Sebegitu banyaknya orang gak bahagia di dunia ini," lanjutnya.

"Seharusnya kita semua ini fokus mendoakan bumi nusantara. Berbagi kebaikan, saling menghargai dan menjaga. Eling lan Waspada," tandas Sara Wijayanto.