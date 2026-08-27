Sara Wijayanto Ancam Netizen yang Fitnah Dirinya Berselingkuh dengan Pendeta

Sara Wijayanto dan Demian Aditya
JawaPos.com - Sara Wijayanto akhirnya buka suara setelah rumah tangganya dengan Demian Aditya diterpa isu perceraian akibat perselingkuhan. Kabar tersebut semakin ramai setelah muncul narasi di media sosial yang menuding Demian melaporkan Sara ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan perzinaan.
Dalam isu yang beredar, Sara Wijayanto dituduh berselingkuh dengan seorang pendeta. Kabar itu salah satunya muncul melalui akun Threads @nafaasalsa dan kemudian menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet.
Namun, informasi tersebut dipastikan tidak benar alias hoax. Sara Wijayanto merasa dirinya telah difitnah sehingga memberikan respons keras melalui akun Threads pribadinya, @sarawijayanto.
Sara terlihat sangat geram karena kehidupan rumah tangganya bersama Demian Aditya diseret ke dalam kabar tak sedap yang justru merupakan fitnah dan hoax.
Sara Wijayanto mengancam netizen yang telah membuat narasi negatif tentang dirinya dan juga rumah tangganya. Ia mengaku akan mengambil langkah tegas untuk memberikan pelajaran terhadap akun media sosial yang menyebarkan kabar palsu tersebut.
"Siap siap ya untuk akun yang menuliskan berita fitnah & hoax," tulis Sara Wijayanto di akun media sosialnya.
"Yang paling lucu yang pada komentar. Sebegitu banyaknya orang nggak bahagia di dunia ini," imbuh perempuan yang kental dengan konten horor itu.
Sara sangat menyesalkan adanya narasi negatif tentang dirinya. Dia meminta masyarakat untuk tidak mudah terpancing oleh informasi yang beredar di media sosial. Ia justru mengingatkan agar perhatian publik seharusnya diarahkan pada hal-hal yang lebih bermanfaat di negeri ini.
"Seharusnya kita semua ini fokus mendoakan bumi nusantara. Berbagi kebaikan, saling menghargai dan menjaga. Eling lan Waspada," tegas Sara Wijayanto.
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Jawa Pos
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