Psy Didenda 5 Juta Won dalam Kasus Obat Tidur, Ini Kronologinya

Psy dikenakan denda sebesar 5 juta won dalam kasus obat tidur mengandung psikotropika. (Allkpop)
JawaPos.com - Penyanyi asal Korea Selatan, Psy, dijatuhi denda sebesar 5 juta won atau sekitar Rp 65 juta terkait kasus resep obat tidur golongan psikotropika yang diperoleh tanpa pemeriksaan langsung dan pengambilan obat oleh pihak ketiga, sebagaimana dilansir dari Allkpop.
Pengadilan Distrik Barat Seoul mengeluarkan summary order pada 15 September 2026. Hakim Choi Ye-jin memerintahkan Psy membayar denda tersebut atas pelanggaran Undang-Undang Pelayanan Medis Korea Selatan.
Summary order merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan denda atau sanksi berupa pembayaran sejumlah uang berdasarkan pemeriksaan dokumen, tanpa melalui persidangan formal.
Psy masih memiliki hak untuk meminta persidangan formal apabila keberatan terhadap keputusan tersebut. Permintaan itu dapat diajukan dalam waktu tujuh hari sejak pemberitahuan putusan diterima.
Kasus ini berkaitan dengan obat psikotropika yang digunakan untuk membantu mengatasi gangguan tidur dan kecemasan.
Berdasarkan hasil penyelidikan yang diberitakan sejumlah media Korea Selatan, Psy diduga memperoleh resep obat tersebut dari sebuah rumah sakit universitas di Seoul sejak 2022 hingga 2025 tanpa menjalani konsultasi secara langsung dengan dokter.
Obat yang telah diresepkan kemudian diambil oleh pihak lain atas nama Psy, termasuk manajernya.
Polisi sebelumnya menyelidiki dugaan penggunaan resep jarak jauh sekaligus pengambilan obat melalui perantara. Dalam proses penyidikan, polisi akhirnya menyerahkan perkara Psy bersama sejumlah pihak lain kepada kejaksaan.
Pihak Psy sebelumnya mengakui bahwa obat tidur yang diresepkan diambil oleh orang lain. Namun, agensinya membantah adanya praktik proxy prescribing atau pemberian resep melalui perantara dan menyatakan bahwa pengambilan obat oleh pihak lain merupakan sebuah kesalahan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022