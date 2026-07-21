PSY Cetak Sejarah Lagi, 'Gangnam Style' Tembus 6 Miliar Views di YouTube

JawaPos.com - PSY mengukir sejarah di industri musik global. Video musik "Gangnam Style", melampaui 6 miliar penayangan di YouTube pada 17 Juli, menambah daftar pencapaian luar biasa yang telah diraih lagu ikonik tersebut sejak pertama kali dirilis.

Dari laporan Soompi, "Gangnam Style" menjadi video musik pertama dari artis Asia yang berhasil menembus angka 6 miliar views di YouTube.

Tak hanya itu, video tersebut juga tercatat sebagai video musik kelima di dunia yang berhasil mencapai tonggak bersejarah tersebut.

"Gangnam Style" pertama kali rilis pada 15 Juli 2012. Artinya, lagu yang memicu fenomena global tersebut membutuhkan waktu sedikit lebih dari 14 tahun untuk mengumpulkan 6 miliar penayangan di platform berbagi video terbesar di dunia.

Sejak dirilis, "Gangnam Style" telah mengubah wajah industri musik digital. Pada 2012, video musik ini menjadi video pertama dalam sejarah YouTube yang berhasil menembus 1 miliar penayangan, sebuah pencapaian yang saat itu dianggap hampir mustahil dan menjadi tonggak penting dalam perkembangan platform tersebut.

"Gangnam Style" tidak hanya melambungkan nama PSY ke panggung internasional, tetapi juga membuka jalan bagi semakin besarnya popularitas musik Korea di pasar global.

Lagu dengan tarian khas "horse dance" itu menjadi fenomena budaya pop yang dikenang hingga kini dan menginspirasi banyak artis K-pop generasi berikutnya.

Lebih dari satu dekade setelah perilisannya, "Gangnam Style" masih membuktikan daya tariknya di mata penikmat musik dunia.