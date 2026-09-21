Han So Hee Kepleset Lidah, Membuat Choi Min Shik dan Son Suk Hee Sangat Terkejut

JawaPos.com - Aktris Korea Selatan Han So Hee kembali menjadi pusat perhatian publik setelah salah mengucapkan kalimat yang cukup mengejutkan saat tampil dalam sebuah program radio bersama aktor senior Choi Min Shik dan pembawa acara Son Suk Hee.

Momen tersebut terjadi ketika Han So Hee dan Choi Min Shik menjadi bintang tamu di program radio MBC Standard FM, Son Suk Hee's 12 O'Clock, pada 17 September 2026. Keduanya hadir untuk membicarakan film terbaru mereka, The Intern, yang baru dirilis di Korea Selatan pada 16 September.

Dalam siaran itu, Choi Min Shik sempat memuji Han So Hee dengan mengatakan iri dengan energi yang dimiliki aktris kelahiran 1993 tersebut.

Menurut Choi Min Shik, Han So Hee memiliki energi yang hanya bisa dimiliki seseorang yang masih muda.

Son Suk Hee menyetujui pernyataan tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya juga iri melihat energi dan usia muda dari Han So Hee.

Namun, respons Han So Hee justru membuat suasana seketika berubah.

Bercanda menanggapi ucapan kedua pria yang ada di hadapannya tersebut, Han So Hee mengatakan, "tidak ada urutan tertentu siapa yang meninggal duluan."

Ucapan itu langsung membuat Choi Min Shik dan Son Suk Hee sangat terkejut. Son Suk Hee bahkan tertawa mendengar komentar Han So Hee, tetapi kemudian mengingatkan sang aktris agar tidak melontarkan pernyataan seperti itu.