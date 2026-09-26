Han So Hee Hadapi Kontroversi, The Intern Mulai Kehilangan Posisi Puncak Box Office

JawaPos.com – Film The Intern mulai menghadapi kekhawatiran terkait performa box office setelah momentum awalnya melemah di tengah kontroversi yang melibatkan pemeran utama Han So Hee.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Jum'at (25/9), Film yang dirilis pada 16 September tersebut sempat menduduki posisi pertama box office selama enam hari berturut-turut dan mengumpulkan sekitar 275.000 penonton pada akhir pekan pertama.

Namun, posisi tersebut kemudian merosot ketika persaingan film selama liburan Chuseok semakin ketat.

Pada 22 September, The Intern turun ke posisi kedua setelah sebelumnya memimpin box office, sebelum merosot ke peringkat keempat sehari kemudian.

Pada 23 September, The Assassin(s) dan Tazza: The Song of Beelzebub langsung menempati posisi pertama dan kedua dengan masing-masing 134.464 serta 103.368 penonton, sedangkan The Intern hanya mencatat 23.373 penonton.

Penurunan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan film mempertahankan momentum awal, terutama karena periode Chuseok merupakan salah satu masa penting bagi industri bioskop Korea Selatan.

Kontroversi Han So Hee selama masa promosi juga menjadi perhatian karena sejumlah pernyataan dan penampilannya memicu perdebatan di kalangan publik.

Meski demikian, penurunan peringkat The Intern tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan kontroversi tersebut karena sejumlah film baru dirilis bersamaan dan The Odyssey masih memiliki jumlah penonton yang kuat.