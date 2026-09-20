Kasus Penyusup Rumah Nana Berlanjut, Jaksa Kembali Tuntut Hukuman 10 Tahun

nana (x @pannatic)
JawaPos.com – Kasus penyusupan dan percobaan perampokan di rumah Nana kembali jadi sorotan setelah memasuki tahap banding.
Menurut laporan Zapzee, jaksa kembali meminta hukuman 10 tahun penjara bagi pria berinisial “A” yang sebelumnya telah divonis tujuh tahun penjara dalam persidangan tingkat pertama.
Sidang pembacaan argumen penutup dalam perkara tersebut digelar di Pengadilan Tinggi Seoul pada 17 September.
Jaksa menyoroti rekam jejak kriminal terdakwa yang dinilai cukup panjang. Berdasarkan laporan Zapzee, pria tersebut sebelumnya pernah dihukum dalam sejumlah perkara, termasuk penipuan melalui marketplace dan investasi, mengemudi dalam keadaan mabuk, penganiayaan, pencurian, serta pemalsuan dokumen.
Ia juga sedang menjalani proses persidangan terpisah terkait dugaan penipuan asuransi.
Jaksa turut mempermasalahkan sejumlah pernyataan terdakwa selama proses hukum. Salah satunya adalah klaim bahwa dirinya tidak membawa pisau saat masuk ke rumah Nana.
Terdakwa sebelumnya menyatakan bahwa Nana menawarkan uang 40 juta won agar ia mengatakan dirinya membawa pisau.
Namun, jaksa membantah klaim tersebut dan menyatakan bukti yang ada menunjukkan bahwa pisau tersebut dibawa oleh terdakwa sendiri.
Perkara ini bermula ketika terdakwa memasuki rumah Nana di Guri, Provinsi Gyeonggi, pada November 2025 dan meminta uang.
Nana dan ibunya kemudian menghadapi pria tersebut hingga akhirnya berhasil melumpuhkannya sebelum polisi datang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang
Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!
Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022