Kasus Penyusup Rumah Nana Berlanjut, Jaksa Kembali Tuntut Hukuman 10 Tahun

JawaPos.com – Kasus penyusupan dan percobaan perampokan di rumah Nana kembali jadi sorotan setelah memasuki tahap banding.

Menurut laporan Zapzee, jaksa kembali meminta hukuman 10 tahun penjara bagi pria berinisial “A” yang sebelumnya telah divonis tujuh tahun penjara dalam persidangan tingkat pertama.

Sidang pembacaan argumen penutup dalam perkara tersebut digelar di Pengadilan Tinggi Seoul pada 17 September.

Jaksa menyoroti rekam jejak kriminal terdakwa yang dinilai cukup panjang. Berdasarkan laporan Zapzee, pria tersebut sebelumnya pernah dihukum dalam sejumlah perkara, termasuk penipuan melalui marketplace dan investasi, mengemudi dalam keadaan mabuk, penganiayaan, pencurian, serta pemalsuan dokumen.

Ia juga sedang menjalani proses persidangan terpisah terkait dugaan penipuan asuransi.

Jaksa turut mempermasalahkan sejumlah pernyataan terdakwa selama proses hukum. Salah satunya adalah klaim bahwa dirinya tidak membawa pisau saat masuk ke rumah Nana.

Terdakwa sebelumnya menyatakan bahwa Nana menawarkan uang 40 juta won agar ia mengatakan dirinya membawa pisau.

Namun, jaksa membantah klaim tersebut dan menyatakan bukti yang ada menunjukkan bahwa pisau tersebut dibawa oleh terdakwa sendiri.

Perkara ini bermula ketika terdakwa memasuki rumah Nana di Guri, Provinsi Gyeonggi, pada November 2025 dan meminta uang.