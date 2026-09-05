9 Alasan Mengapa Orang-Orang Tertarik pada Kasus yang Berbalut Penuh Misteri Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada sesuatu yang unik dari sebuah kasus misterius. Semakin sedikit informasi yang kita ketahui, terkadang justru semakin besar keinginan untuk mencari tahu.

Sebuah kasus dengan kronologi yang tidak lengkap, identitas yang belum terungkap, motif yang samar, atau pertanyaan yang tidak memiliki jawaban jelas dapat terus terbayang-bayang di pikiran.



Mengapa manusia begitu tertarik pada sesuatu yang sebenarnya membuat penasaran sekaligus tidak nyaman?



Dari sudut pandang psikologi, ketertarikan terhadap misteri bukanlah sesuatu yang aneh. Otak manusia memang memiliki kecenderungan untuk mencari pola, mengisi kekosongan informasi, memecahkan masalah, dan mendapatkan rasa "selesai" ketika menghadapi sesuatu yang belum terjawab.



Itulah sebabnya kasus misterius—mulai dari kehilangan seseorang, kejadian aneh, identitas yang belum diketahui, hingga kasus kriminal yang belum terpecahkan—sering kali mampu menarik perhatian publik dalam waktu lama.



Namun, ketertarikan ini tidak selalu berarti seseorang menyukai penderitaan atau tragedi. Sering kali, yang menarik perhatian adalah ketidakpastian, teka-teki, proses pencarian jawaban, dan kebutuhan manusia untuk memahami sesuatu yang belum dipahami.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (4/9), terdapat sembilan alasan psikologis yang dapat menjelaskan fenomena tersebut.



1. Otak Manusia Tidak Suka Kekosongan Informasi



Bayangkan Anda membaca sebuah cerita yang berhenti tepat sebelum bagian paling penting.



Seorang tokoh berjalan memasuki sebuah ruangan. Pintu kemudian tertutup. Setelah itu, cerita berakhir.



Kemungkinan besar Anda akan bertanya:



Apa yang terjadi di dalam ruangan?



Pertanyaan tersebut muncul karena pikiran kita menyadari adanya informasi yang hilang.



Dalam psikologi, fenomena seperti ini sering dikaitkan dengan information gap atau kesenjangan informasi. Ketika seseorang mengetahui bahwa ada sesuatu yang belum diketahuinya, muncul dorongan untuk mengurangi kesenjangan tersebut.



Kasus misterius bekerja dengan cara yang hampir sama.



Kita mengetahui beberapa fakta, tetapi tidak mengetahui keseluruhan cerita.



Misalnya:



seseorang terakhir terlihat pada waktu tertentu,

ada benda yang ditemukan di lokasi,

terdapat saksi yang memberikan keterangan berbeda,

tetapi masih belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi.



Informasi yang tidak lengkap tersebut menciptakan sebuah "lubang" dalam pemahaman kita.



Dan otak ingin mengisinya.



Inilah salah satu alasan mengapa kasus misterius bisa jauh lebih menarik daripada kasus yang jawabannya sudah diketahui sejak awal.



Jika semuanya sudah jelas, tidak ada lagi teka-teki yang perlu dipecahkan.



Sebaliknya, semakin besar kesenjangan antara "apa yang kita tahu" dan "apa yang ingin kita tahu", semakin kuat pula rasa penasaran yang dapat muncul.



2. Manusia Memiliki Dorongan Alami untuk Mencari Pola



Otak manusia adalah mesin pencari pola.



Kita melihat bentuk di awan, mengenali wajah dalam kerumunan, menghubungkan kejadian yang terjadi berdekatan, dan mencoba memahami hubungan sebab-akibat.



Kemampuan tersebut sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari.



Jika seseorang mendengar suara aneh di rumah pada tengah malam, otaknya secara otomatis mencoba mencari penjelasan.



"Suara apa itu?"



"Apakah ada sesuatu yang jatuh?"



"Apakah berasal dari luar?"



"Atau mungkin ada seseorang di sana?"



Kita tidak hanya menerima kejadian sebagai fakta yang berdiri sendiri. Kita mencoba menghubungkannya menjadi sebuah cerita yang masuk akal.



Hal serupa terjadi ketika kita mengikuti sebuah kasus misterius.



Potongan-potongan informasi mulai disusun:



fakta A → kemungkinan B → petunjuk C → kesimpulan D.



Masalahnya, kasus misterius sering kali memiliki banyak potongan yang belum cocok satu sama lain.



Justru di situlah daya tariknya.



Seseorang dapat menghabiskan waktu berjam-jam membaca kronologi, melihat kembali bukti yang diberitakan, membandingkan kesaksian, dan memikirkan berbagai kemungkinan karena otaknya sedang berusaha membangun sebuah pola yang koheren.



Dengan kata lain, misteri memberikan sebuah teka-teki mental.



Dan bagi sebagian orang, proses mencoba menyelesaikan teka-teki tersebut terasa sangat memuaskan.



3. Ketidakpastian Bisa Membuat Rasa Penasaran Semakin Kuat



Hal menarik lainnya adalah bahwa manusia tidak selalu membutuhkan kepastian untuk tertarik pada sesuatu.



Terkadang justru ketidakpastianlah yang membuat perhatian kita bertahan.



Bayangkan dua kasus.



Kasus pertama:



Seseorang menghilang, kemudian ditemukan beberapa jam kemudian. Polisi menjelaskan seluruh kronologi dan tidak ada pertanyaan yang tersisa.



Kasus kedua:



Seseorang menghilang secara misterius. Ada beberapa petunjuk, tetapi tidak diketahui ke mana ia pergi dan apa yang sebenarnya terjadi.



Kasus kedua kemungkinan lebih lama berada dalam pikiran banyak orang.



Mengapa?



Karena belum ada titik akhir yang jelas.



Setiap informasi baru berpotensi mengubah pemahaman kita.



"Kalau ternyata bukan begitu?"



"Bagaimana kalau petunjuk ini berhubungan dengan kejadian sebelumnya?"



"Kenapa saksi memberikan keterangan seperti itu?"



Ketidakpastian menciptakan kemungkinan.



Dan selama masih ada kemungkinan, rasa ingin tahu dapat terus hidup.



Inilah sebabnya sebuah kasus terkadang kembali menjadi pembicaraan bertahun-tahun kemudian ketika muncul informasi baru. Satu fakta kecil dapat menghidupkan kembali pertanyaan yang sebelumnya dianggap sudah mati.



4. Kita Ingin Mendapatkan "Penutupan" atau Closure



Manusia cenderung menyukai cerita yang memiliki awal, tengah, dan akhir.



Kita ingin mengetahui:



Apa yang terjadi?



Mengapa itu terjadi?



Siapa yang terlibat?



Bagaimana semuanya berakhir?



Ketika sebuah kasus tidak memiliki jawaban, struktur cerita tersebut terasa menggantung.



Secara psikologis, keadaan seperti ini dapat membuat seseorang terus memikirkan masalah tersebut.



Inilah yang sering disebut sebagai kebutuhan terhadap closure, yaitu keinginan untuk mendapatkan pemahaman atau kesimpulan yang cukup jelas terhadap suatu situasi.



Kasus yang belum terpecahkan tidak memberikan akhir yang memuaskan.



Akibatnya, sebagian orang terus mengikuti perkembangannya.



Mereka membaca berita baru, menonton dokumenter, mendengarkan wawancara, atau mencari informasi tambahan dengan harapan akhirnya menemukan bagian yang hilang.



Ada semacam keinginan untuk berkata:



"Sekarang saya mengerti apa yang sebenarnya terjadi."



Menariknya, kebutuhan terhadap closure tidak selalu berarti kita membutuhkan jawaban yang benar-benar sempurna. Kadang-kadang seseorang hanya ingin memiliki penjelasan yang terasa masuk akal.



Namun di sinilah kita juga perlu berhati-hati.



Keinginan untuk mendapatkan closure dapat membuat seseorang tergoda menerima teori yang belum terbukti hanya karena teori tersebut memberikan rasa puas.



5. Misteri Memberikan Tantangan Intelektual



Tidak semua orang tertarik pada kasus misterius karena faktor emosional.



Sebagian justru tertarik karena menganggapnya sebagai tantangan untuk berpikir.



Mereka menikmati proses:



membaca kronologi,

membandingkan informasi,

mencari inkonsistensi,

menguji teori,

mempertanyakan asumsi,

dan menyusun kemungkinan.



Dalam konteks ini, sebuah kasus misterius dapat berfungsi seperti teka-teki.



Ada masalah.



Ada informasi.



Ada kemungkinan jawaban.



Dan ada proses penalaran untuk menghubungkan semuanya.



Hal tersebut dapat memberikan pengalaman kognitif yang menarik.



Seseorang mungkin merasa puas ketika menemukan hubungan antara dua informasi yang sebelumnya terlihat tidak berkaitan.



Misalnya:



"Ternyata informasi yang muncul di awal memiliki hubungan dengan kejadian yang disebutkan di bagian akhir."



Momen seperti itu memberikan sensasi penemuan.



Karena itulah sebagian orang bisa sangat menikmati diskusi mengenai misteri bahkan tanpa mengetahui semua jawabannya.



Yang menarik bukan hanya jawaban akhirnya, tetapi perjalanan menuju jawaban tersebut.



6. Misteri Mengaktifkan Imajinasi



Ketika informasi tidak lengkap, pikiran manusia cenderung melakukan sesuatu yang sangat menarik:



mengisi bagian yang kosong.



Misalnya sebuah kasus hanya memiliki beberapa fakta:



seseorang pergi pada malam hari,

kendaraan ditemukan di tempat tertentu,

ponsel ditemukan dalam kondisi tertentu,

dan setelah itu tidak ada informasi yang jelas.



Pikiran kemudian mulai membuat berbagai skenario.



"Mungkin terjadi A."



"Atau mungkin B."



"Bagaimana jika C?"



Imajinasi membuat misteri terasa lebih hidup.



Namun ada sisi lain yang perlu diperhatikan.



Imajinasi tidak selalu menghasilkan jawaban yang benar.



Ketika fakta tidak lengkap, otak dapat membangun narasi berdasarkan asumsi, pengalaman sebelumnya, atau informasi yang sebenarnya tidak relevan.



Akibatnya, seseorang bisa merasa sebuah teori sangat masuk akal hanya karena teori tersebut membentuk cerita yang rapi.



Padahal cerita yang menarik belum tentu merupakan cerita yang benar.



Ini adalah salah satu alasan mengapa kita perlu membedakan antara:



fakta, interpretasi, dan spekulasi.



Dalam kasus misterius, ketiganya sering bercampur.



7. Ada Unsur "Simulasi Bahaya" yang Membuat Kita Waspada



Ketertarikan manusia terhadap cerita berbahaya juga dapat dilihat dari perspektif evolusioner.



Manusia perlu memahami ancaman di lingkungan mereka.



Apa yang berbahaya?



Apa yang harus dihindari?



Bagaimana seseorang bisa berada dalam situasi tersebut?



Ketika kita mengikuti kisah seseorang yang mengalami kejadian berbahaya, secara tidak langsung kita dapat melakukan simulasi mental.



Kita membayangkan:



"Kalau saya berada dalam situasi seperti itu, apa yang akan saya lakukan?"



Inilah salah satu alasan mengapa cerita tentang kejahatan, kehilangan, bencana, atau situasi ekstrem dapat menarik perhatian.



Bukan berarti setiap orang secara sadar berpikir demikian.



Namun cerita tersebut memberikan kesempatan bagi pikiran untuk mempelajari situasi yang mungkin berbahaya tanpa harus mengalaminya secara langsung.



Dalam konteks ini, rasa penasaran bisa bercampur dengan kewaspadaan.



Kita tidak hanya ingin tahu apa yang terjadi kepada orang lain, tetapi juga ingin memahami bagaimana sesuatu yang buruk bisa terjadi.



8. Kasus Misterius Membuat Kita Mengalami Berbagai Emosi Sekaligus



Misteri jarang hanya menghasilkan satu emosi.



Sebuah kasus dapat membuat seseorang merasa:



penasaran → tegang → takut → terkejut → lega → penasaran lagi.



Perubahan emosi tersebut membuat pengalaman mengikuti kasus terasa intens.



Ketika sebuah informasi baru muncul, pemahaman kita dapat berubah.



Kemudian muncul pertanyaan baru.



Lalu muncul petunjuk lain.



Dan siklus tersebut terus berlanjut.



Secara psikologis, pengalaman yang melibatkan perubahan emosi dapat terasa lebih menonjol dibandingkan sesuatu yang monoton.



Itulah mengapa orang dapat mengingat sebuah misteri selama bertahun-tahun.



Mereka bukan hanya mengingat informasinya.



Mereka juga mengingat perasaan ketika pertama kali mengetahui informasi tersebut.



Namun tentu saja, ada perbedaan antara rasa penasaran terhadap sebuah cerita dan mengeksploitasi penderitaan orang yang terlibat.



Kasus nyata melibatkan manusia sungguhan, keluarga, korban, dan konsekuensi nyata.



Karena itu, ketertarikan terhadap misteri sebaiknya tetap disertai empati.



9. Misteri Memberikan Kesempatan untuk Merasa Menjadi "Detektif"



Ada satu faktor psikologis yang sangat menarik: partisipasi.



Ketika seseorang membaca sebuah cerita misteri biasa, ia hanya menjadi penonton.



Tetapi ketika informasi disajikan sebagai kasus yang belum terpecahkan, pembaca dapat merasa dirinya ikut terlibat.



Ia mulai bertanya:



"Kalau saya yang menyelidiki, apa yang akan saya periksa?"



"Petunjuk mana yang paling penting?"



"Siapa yang keterangannya paling masuk akal?"



"Apa yang mungkin terlewatkan?"



Dengan begitu, pembaca tidak lagi sekadar menerima informasi.



Ia menjadi peserta dalam proses pencarian jawaban.



Perasaan memiliki peran tersebut dapat membuat sebuah kasus jauh lebih menarik.



Itulah mengapa format seperti dokumenter investigasi, podcast misteri, forum diskusi, dan video analisis kasus memiliki daya tarik yang kuat.



Penonton tidak hanya diberi cerita.



Mereka diberi masalah untuk dipikirkan.



Dan ketika akhirnya mereka menemukan sebuah kemungkinan jawaban, muncul rasa puas:



"Saya sudah memikirkannya dari tadi."



Perasaan tersebut membuat pengalaman menjadi lebih personal.



Mengapa Kita Bisa Sulit Berhenti Memikirkan Kasus Misterius?



Kesembilan faktor di atas sebenarnya saling berhubungan.



Sebuah kasus misterius biasanya memiliki beberapa unsur sekaligus:



informasi yang tidak lengkap + ketidakpastian + teka-teki + emosi + kemungkinan jawaban.



Kombinasi tersebut membuat perhatian kita terus tertuju pada kasus tersebut.



Awalnya kita mungkin hanya membaca satu berita.



Kemudian muncul satu pertanyaan.



Kita mencari jawabannya.



Dari sana muncul pertanyaan kedua.



Kita membaca artikel lain.



Lalu menemukan teori berbeda.



Kemudian kita mulai membandingkan semuanya.



Tanpa sadar, kita sudah menghabiskan waktu berjam-jam.



Siklusnya kira-kira seperti ini:



Pertanyaan → pencarian informasi → menemukan petunjuk → muncul teori → menemukan informasi baru → teori berubah → muncul pertanyaan baru.



Selama pertanyaan belum benar-benar selesai, proses tersebut dapat terus berlangsung.



Tetapi Ada Bahaya Ketika Rasa Penasaran Berlebihan



Ketertarikan terhadap misteri pada dasarnya merupakan bagian yang wajar dari rasa ingin tahu manusia.



Namun ada batas yang perlu diperhatikan.



Ketika seseorang terlalu larut dalam sebuah kasus, ia bisa mulai memperlakukan spekulasi sebagai fakta.



Misalnya, sebuah teori muncul di internet.



Karena teori tersebut terdengar logis dan sering diulang, lama-kelamaan orang menganggapnya sebagai kebenaran.



Padahal:



sering dibicarakan ≠ terbukti benar.



Hal ini menjadi semakin penting ketika kasus tersebut melibatkan orang nyata.



Seseorang yang belum terbukti bersalah tidak seharusnya dianggap bersalah hanya berdasarkan teori publik.



Begitu pula keluarga korban dan pihak-pihak lain yang terlibat tetap memiliki kehidupan nyata di balik sebuah cerita yang dikonsumsi publik.



Karena itu, rasa penasaran idealnya berjalan bersama kemampuan berpikir kritis.



Kesimpulan: Kita Tidak Hanya Tertarik pada Misterinya, tetapi pada Keinginan untuk Memahaminya



Pada akhirnya, daya tarik kasus misterius bukan semata-mata karena manusia menyukai sesuatu yang menyeramkan atau mengejutkan.



Lebih dalam dari itu, manusia memiliki dorongan untuk memahami sesuatu yang belum dipahami.



Kita ingin menemukan pola.



Kita ingin mengisi informasi yang hilang.



Kita ingin mengetahui sebab dan akibat.



Kita ingin mendapatkan penutupan.



Kita menikmati tantangan intelektual.



Kita menggunakan imajinasi untuk membangun kemungkinan.



Dan ketika sebuah kasus memiliki banyak pertanyaan tetapi hanya sedikit jawaban, otak kita mendapatkan sebuah teka-teki yang sulit diabaikan.



Mungkin itulah alasan sebuah misteri bisa bertahan dalam ingatan jauh lebih lama daripada sebuah cerita yang sudah memiliki akhir.



Karena selama belum ada jawaban, cerita tersebut sebenarnya belum benar-benar selesai di dalam pikiran kita.



Dan selama pikiran masih bertanya—



"Sebenarnya apa yang terjadi?"





—rasa penasaran akan terus mencari jawabannya.***