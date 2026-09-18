Ultah Ariel NOAH ke-45 Penuh Kejutan: Dari Pesta Manchester United hingga Kado Suzuki RGR

JawaPos.com - Ariel NOAH mendapat kejutan yang tidak biasa saat merayakan ulang tahun ke-45. Bukan sekadar pesta bersama sahabat sesama selebriti, vokalis bernama lengkap Nazril Irham itu juga menerima hadiah ultah berupa sepeda motor Suzuki RGR yang ternyata memiliki nilai nostalgia karena mengingatkannya pada motor pertama yang pernah dimilikinya.

Kejutan tersebut diberikan Gading Marten bersama sejumlah sahabat lainnya. Momen itu kemudian dibagikan Ariel dan Gading melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam video yang diunggah, Ariel awalnya diminta menutup mata menggunakan kain hitam. Ia kemudian dituntun Gading menuju sebuah garasi yang sudah disiapkan untuk kejutan.

Di hadapan Ariel terdapat sebuah motor yang masih ditutup kain berwarna cokelat. Gading sempat menggoda sahabatnya itu dengan mengatakan hadiah yang disiapkannya adalah kulkas.

Namun, Ariel tampaknya sudah mulai menebak. Ia menduga benda di balik kain tersebut memiliki roda. Tebakan Ariel akhirnya terbukti. Ketika kain dibuka, tampak Suzuki RGR yang bentuknya dibuat semirip mungkin dengan motor pertama yang pernah dimiliki Ariel saat masih muda.

Ariel NOAH mendapat kado ultah berupa motor Suzuki RGR. (Instagram: arielnoah)

Reaksi Ariel pun langsung berubah. Ia tampak terkejut sekaligus bahagia sebelum kemudian memeluk Gading Marten.

Momen tersebut terasa semakin personal karena para sahabat juga membawa foto Ariel ketika masih muda bersama motor serupa. Ariel langsung mencoba motor tersebut dan menyalakannya.