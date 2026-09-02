Weton Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Terungkap, Benarkah Jadi Rahasia Kekayaan Pasangan Sultan?

Ilustrasi perhitungan weton dalam tradisi Jawa yang kerap dikaitkan dengan jodoh, karakter, dan perjalanan hidup seseorang / IG newsrans
JawaPos.com – Weton menjadi salah satu warisan budaya Jawa yang hingga kini masih menarik perhatian masyarakat.
Perhitungan berdasarkan hari kelahiran dan pasaran Jawa tersebut kerap digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari mencari hari baik, melihat kecocokan pasangan, hingga menafsirkan karakter dan perjalanan hidup seseorang.
Di tengah perkembangan zaman, pembahasan mengenai weton bahkan semakin populer melalui media sosial.
Tidak hanya masyarakat biasa, kehidupan sejumlah tokoh dan selebritas pun kerap dikaitkan dengan perhitungan tersebut.
Salah satu pasangan yang belakangan menjadi bahan pembahasan adalah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
Keduanya dikenal sebagai salah satu pasangan selebritas paling populer di Indonesia.
Kesuksesan mereka di dunia hiburan dan bisnis kemudian membuat sebagian orang mencoba menghubungkannya dengan perhitungan weton.
Menurut sejumlah perhitungan tradisional yang beredar, weton keduanya dikaitkan dengan kategori tertentu yang dipercaya dapat menggambarkan kehidupan, jodoh, hingga keberuntungan.
Namun, benarkah weton dapat menentukan seseorang menjadi kaya raya?
Dilansir dari kanal YouTube Tulung Jagat Channel, Rabu (2/9), berikut penjelasannya.
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