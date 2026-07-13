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Abdul Rahman
Selasa, 14 Juli 2026 | 06.05 WIB

Ultah ke-45 Tahun, Ussy Sulistiawaty: Semoga Sabarmu Ditambah

Momen ultah Ussy Sulistiawaty ke-45 tahun bersama keluarga di rumah. (Instagram: ussypratama) - Image

Momen ultah Ussy Sulistiawaty ke-45 tahun bersama keluarga di rumah. (Instagram: ussypratama)

JawaPos.com - Aktris sekaligus presenter Ussy Sulistiawaty merayakan ulang tahun ke-45 pada hari ini, Senin (13/7). Momen spesial tersebut dirayakan secara sederhana bersama sang suami, Andhika Pratama, dan anak-anak mereka di rumah dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan.

Melalui unggahan di akun media sosial, Ussy membagikan potret perayaan ulang tahunnya yang jauh dari kesan mewah. Mengenakan kaus putih sambil memegang kue ulang tahun, ia tampak bahagia dikelilingi keluarga tercinta. Anak-anaknya terlihat antusias mengiringi momen tiup lilin sang ibu.

Tak hanya membagikan suasana perayaan ultah, Ussy juga menuliskan refleksi perjalanan hidupnya di usia yang kini menginjak 45 tahun. 

Ussy mengucapkan terima kasih kepada dirinya sendiri karena mampu melewati berbagai fase kehidupan dengan penuh keteguhan.

"Terima kasih untuk selalu bertumbuh, berproses, bertahan, pantang menyerah di segala macam ceritanya," tulis Ussy dalam unggahannya di Instagram.

Dalam doa yang ia panjatkan untuk dirinya sendiri, Ussy berharap diberikan kesabaran yang lebih besar, kesehatan, umur panjang, serta rezeki yang terus mengalir deras. Ussy juga berharap selalu dikelilingi orang-orang baik yang bisa membawa keberkahan dalam hidupnya.

"Semoga sabarmu ditambah, kecerdasanmu bertambah, rezekimu melimpah ruah, dikasih sehat, dan dipanjangkan umur dalam bahagia berkah sejahtera, dan selalu dipertemukan dengan orang-orang dan lingkungan yang baik," lanjutnya.

Ucapan penuh kasih juga ditujukan Ussy kepada keluarga kecilnya yang selama ini menjadi sumber energi dan semangat dalam menjalani kehidupan. Ia menyebut satu per satu nama anak-anaknya sebagai bentuk rasa syukur atas dukungan yang selalu diberikan.

"Terima kasih untuk seluruh keluarga kecilku yang selalu sayang dan support aku apa pun kondisinya. Pupuw, Amel, Ara, Elea, Sheva, Saka. Mama sayang kalian super duper banyak tak terhingga," ungkap Ussy.

Editor: Abdul Rahman
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