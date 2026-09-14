Profil Amanda Rigby, Artis yang Dikabarkan Segera Dinikahi Andre Taulany

JawaPos.com - Amanda Rigby kembali menjadi pusat perhatian publik setelah kabar kedekatannya dengan Andre Taulany berkembang ke arah yang lebih serius. Kabar terbaru menyebut Andre Taulany dan Amanda Rigby telah mengajukan permohonan nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kebayoran Baru.

Perkembangan tersebut membuat sosok Amanda Rigby semakin banyak dicari. Bukan hanya mengenai hubungannya dengan Andre Taulany, tetapi juga kehidupan pribadi, pendidikan hingga perjalanan karier perempuan yang dikenal sebagai aktris, presenter, model, dan pengusaha tersebut.

Amanda Rigby memiliki nama lengkap Amanda Lintang Larasati Rigby. Ia lahir di Jakarta pada 6 Januari 1992. Perempuan berdarah Indonesia-Inggris ini telah cukup lama berkarier di industri hiburan Tanah Air.

Amanda Rigby Punya Darah Inggris dan Indonesia Baca Juga:KUA Kebayoran Baru Ungkap Kabar Pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby

Amanda Rigby berasal dari keluarga dengan latar belakang budaya yang berbeda. Ayahnya, Jocelyn, memiliki darah Inggris. Sedangkan sang ibunda, Rima, berasal dari Yogyakarta.

Latar belakang tersebut membuat Amanda tumbuh dengan perpaduan budaya Indonesia dan Inggris. Karakter serta kemampuan berbahasa Inggris yang dimilikinya juga kemudian menjadi salah satu hal yang mendukung kiprahnya di dunia hiburan.

Selain berakting, Amanda dikenal memiliki ketertarikan terhadap dunia olahraga sejak masih di sekolah, khususnya sepak bola. Ia bahkan pernah dipercaya menjadi presenter program olahraga.

Pendidikan Amanda Rigby Di luar kesibukannya di dunia hiburan, Amanda Rigby memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan.

Amanda diketahui pernah menempuh pendidikan di SMA Tiara Bangsa (ACS Jakarta). Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di London School of Public Relations (LSPR) Jakarta dengan mengambil bidang Ilmu Komunikasi. Ia juga tercatat melanjutkan pendidikan di Raffles College of Higher Education di Singapura.