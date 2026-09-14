Kisah Kedekatan Andre Taulany-Amanda Rigby, dari Layar Kaca hingga Pengajuan Nikah

JawaPos.com - Kabar Andre Taulany dan Amanda Rigby akan menikah tengah menjadi pusat perhatian publik. Kabar tersebut bukan lagi sekadar perjodohan warganet mengingat telah muncul notifikasi pengajuan rekomendasi nikah atas nama keduanya di Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian Agama.

Kepala KUA Kebayoran Baru, Riswanto, membenarkan adanya notifikasi pengajuan rekomendasi pernikahan atas nama Andreas Taulany dan Amanda Lintang Larasati Rigby.

Pengajuan tersebut berasal dari KUA Ciputat Timur dan ditujukan kepada KUA Kebayoran Baru. Data itu tercatat masuk pada 14 Agustus 2026.

Namun, proses administrasi pernikahan tersebut belum sepenuhnya rampung. Sampai hari ini Senin (14/9), KUA Kebayoran Baru masih menunggu dokumen fisik dari kedua calon mempelai pengantin untuk proses verifikasi lebih lanjut.

Perkembangan ini membuat perjalanan kedekatan Andre Taulany dan Amanda Rigby kembali menarik perhatian. Pasalnya, sebelum muncul kabar soal pengajuan rekomendasi nikah, momen kebersamaan keduanya kerap terlihat lewat sejumlah momen dalam program televisi.

Berawal dari Kebersamaan di Layar Kaca Andre Taulany dan Amanda Rigby diketahui beberapa kali berada dalam satu program hiburan. Interaksi mereka kemudian menjadi perhatian karena keduanya dinilai memiliki chemistry yang kuat ketika tampil bersama.

Salah satu program yang membuat nama keduanya semakin sering diperbincangkan adalah Monitor Ketua. Dalam program komedi tersebut, Andre dan Amanda terlibat dalam berbagai adegan yang menghadirkan candaan serta aksi saling menggoda.

Momen-momen tersebut kemudian dipotong menjadi cuplikan dan beredar di media sosial. Tak sedikit warganet yang menganggap interaksi keduanya terlihat natural sehingga mulai menjodoh-jodohkan Andre dengan Amanda.