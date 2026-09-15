Profil Andre Taulany, Artis yang Dikabarkan Akan Menikahi Amanda Rigby

Artis Andre Taulany. (Instagram: andreastaulany)
JawaPos.com - Andre Taulany kembali menjadi pusat perhatian publik setelah kabar mengenai rencana pernikahannya dengan Amanda Rigby mencuat. Kabar tersebut semakin menguat setelah keduanya tercatat dalam pengajuan rekomendasi pernikahan di Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian Agama.
Kepala KUA Kebayoran Baru, Riswanto, membenarkan adanya notifikasi rekomendasi pernikahan atas nama Andreas Taulany dan calon pasangan bernama Amanda Lintang Larasati Rigby. Pengajuan tersebut berasal dari KUA Ciputat Timur dan ditujukan kepada KUA Kebayoran Baru.
Kendati demikian, proses tersebut belum tuntas karena Andre Taulany dan Amanda Rigby belum menyerahkan dokumen yang menjadi syarat pernikahan dapat digelar. KUA Kebayoran Baru masih menunggu dokumennya untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi.
Di tengah kabar tersebut, sosok Andre Taulany kembali menarik perhatian. Pria kelahiran Jakarta, 17 September 1974, itu dikenal sebagai salah satu figur di dunia hiburan Tanah Air yang memiliki perjalanan karier panjang lintas bidang.
Andre Taulany memiliki nama lengkap Andreas Taulany Haumahu. Ia lahir di Jakarta pada 17 September 1974 dan dikenal sebagai penyanyi, aktor, presenter sekaligus komedian.
Sebelum populer sebagai pelawak, Andre lebih dahulu dikenal sebagai vokalis grup musik Stinky. Perjalanan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam kariernya di industri hiburan Tanah Air.
Andre bersama Stinky dikenal luas melalui lagu Mungkinkah yang menjadi salah satu lagu populer pada era 1990-an. Setelah bertahun-tahun bersama grup tersebut, Andre kemudian memilih melanjutkan perjalanan kariernya di luar Stinky.
Pilihan itu ternyata membuka jalan bagi Andre untuk menemukan identitas baru sebagai entertainer.
Nama Andre Taulany kemudian semakin melekat dengan dunia komedi. Salah satu titik penting dalam perjalanan kariernya terjadi ketika ia bergabung dalam program Opera Van Java (OVJ).
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