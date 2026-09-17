Amanda Seyfried dan Thomas Sadoski Berpisah Setelah 9 Tahun Menikah

JawaPos.com – Amanda Seyfried dan Thomas Sadoski memutuskan untuk berpisah setelah sembilan tahun menikah, dan keputusan tersebut telah dikonfirmasi.

Dilansir dari laman People pada Kamis (17/9), Dalam pernyataan bersama, pasangan yang menikah pada Maret 2017 itu mengatakan bahwa mereka telah berpisah untuk sementara waktu dan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat bagi mereka dan keluarga.

Seyfried dan Sadoski memiliki dua anak, yakni Nina yang lahir pada 2017 dan Thomas Jr. yang lahir pada September 2020, serta selama ini cenderung menjaga kehidupan keluarga mereka dari sorotan publik.

Seyfried dan Sadoski pertama kali bertemu pada 2015 ketika membintangi drama off-Broadway The Way We Get By, kemudian kembali bertemu dalam film The Last Word pada tahun yang sama.

Hubungan mereka berkembang menjadi asmara pada 2016, kemudian keduanya bertunangan pada tahun tersebut dan menikah secara sederhana di pedesaan pada Maret 2017.

Selama menjalani rumah tangga, keduanya saling mendukung karier dan kegiatan kemanusiaan, termasuk upaya membantu anak-anak yang terdampak konflik melalui War Child USA.

Dalam beberapa tahun terakhir, Seyfried dan Sadoski tetap terlihat saling mendukung dalam berbagai kesempatan profesional dan keluarga, meskipun kehidupan pribadi mereka jarang diekspos.