Amanda Seyfried dan Thomas Sadoski Berpisah Setelah 9 Tahun Menikah

Amanda Seyfried dan Thomas Sadoski (People)
JawaPos.com – Amanda Seyfried dan Thomas Sadoski memutuskan untuk berpisah setelah sembilan tahun menikah, dan keputusan tersebut telah dikonfirmasi.
Dilansir dari laman People pada Kamis (17/9), Dalam pernyataan bersama, pasangan yang menikah pada Maret 2017 itu mengatakan bahwa mereka telah berpisah untuk sementara waktu dan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat bagi mereka dan keluarga.
Seyfried dan Sadoski memiliki dua anak, yakni Nina yang lahir pada 2017 dan Thomas Jr. yang lahir pada September 2020, serta selama ini cenderung menjaga kehidupan keluarga mereka dari sorotan publik.
Seyfried dan Sadoski pertama kali bertemu pada 2015 ketika membintangi drama off-Broadway The Way We Get By, kemudian kembali bertemu dalam film The Last Word pada tahun yang sama.
Hubungan mereka berkembang menjadi asmara pada 2016, kemudian keduanya bertunangan pada tahun tersebut dan menikah secara sederhana di pedesaan pada Maret 2017.
Selama menjalani rumah tangga, keduanya saling mendukung karier dan kegiatan kemanusiaan, termasuk upaya membantu anak-anak yang terdampak konflik melalui War Child USA.
Dalam beberapa tahun terakhir, Seyfried dan Sadoski tetap terlihat saling mendukung dalam berbagai kesempatan profesional dan keluarga, meskipun kehidupan pribadi mereka jarang diekspos.
Pada Januari 2026, Seyfried juga mengungkapkan kepada Vogue bahwa Sadoski banyak berkorban untuk mendukung kariernya ketika ia menjalani sejumlah proyek akting.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022