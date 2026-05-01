Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 2 Mei 2026 | 01.13 WIB

4 Zodiak Ini Tidak Pernah Menyesal Meninggalkan Mantan, Berpisah Adalah Keputusan Terbaik

Ilustrasi single/freepik

JawaPos.com-Beberapa zodiak sering melamun tentang mantan mereka dan berharap semuanya berjalan dengan berbeda. 

Namun, ada juga zodiak yang hampir tidak pernah memikirkan mantan sama sekali. Bahkan ketika teringat, mereka tidak memiliki penyesalan karena memilih pergi.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang tidak pernah menyesal putus dengan mantannya.

Aries biasanya akan move on lebih cepat dari yang orang lain kira. Mereka suka menjalani hidup secara spontan dan lebih fokus pada masa kini serta masa depan daripada masa lalu yang telah selesai. Mereka bisa menangis karena mantan, bahkan setelah lama putus. Mereka juga mampu merasa sedih sekaligus memahami bahwa perpisahan adalah keputusan yang tepat. 

Virgo akan melakukan apa saja untuk mempertahankan hubungan. Mereka tidak akan menyerah pada seseorang kecuali sudah benar-benar tidak ada pilihan lain. Namun, meskipun emosional, mereka tidak akan menyesal. Perpisahan  itu di luar kendali mereka, dan memang harus terjadi.

Scorpio akan langsung memutus kontak saat pasangannya berkhianat. Mereka juga akan menghapus nomor dan memblokir mantan di semua media sosial demi ketenangan diri. Namun, mereka tidak akan menyesal telah pergi demi menemukan orang yang lebih cocok. Mereka tidak akan menyesal karena menginginkan yang lebih baik.

Capricorn hanya benar-benar terikat pada sedikit orang di dalam hidupnya. Mereka sangat setia, jadi perpisahan selalu sangat berat. Mereka tahu bahwa lebih baik sendiri daripada terjebak di dalam hubungan yang tidak berjalan baik. Mereka tidak akan menyesal karena tidak mau berkompromi dengan hal  yang tidak sehat. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Artikel Terkait
Jadi Idol yang Tak Lekang oleh Waktu, BoA Kini Berpisah dengan Agensinya SM Entertainment - Image
Music & Movie

Jadi Idol yang Tak Lekang oleh Waktu, BoA Kini Berpisah dengan Agensinya SM Entertainment

Selasa, 13 Januari 2026 | 14.30 WIB

4 Zodiak Paling Sulit Menegur Kesalahan Pasangan, Terlalu Baik dan Lebih Memilih Diam daripada Menyakiti Hati - Image
Zodiak

4 Zodiak Paling Sulit Menegur Kesalahan Pasangan, Terlalu Baik dan Lebih Memilih Diam daripada Menyakiti Hati

Sabtu, 2 Mei 2026 | 01.05 WIB

Ramalan Karier dan Pekerjaan Zodiak Besok Sabtu 2 Mei 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo - Image
Zodiak

Ramalan Karier dan Pekerjaan Zodiak Besok Sabtu 2 Mei 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Sabtu, 2 Mei 2026 | 01.03 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

3

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

4

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

7

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

8

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

9

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

10

11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam

