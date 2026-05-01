4 Zodiak Ini Tidak Pernah Menyesal Meninggalkan Mantan, Berpisah Adalah Keputusan Terbaik

Ilustrasi single/freepik
JawaPos.com-Beberapa zodiak sering melamun tentang mantan mereka dan berharap semuanya berjalan dengan berbeda.
Namun, ada juga zodiak yang hampir tidak pernah memikirkan mantan sama sekali. Bahkan ketika teringat, mereka tidak memiliki penyesalan karena memilih pergi.
Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang tidak pernah menyesal putus dengan mantannya.
Aries
Aries biasanya akan move on lebih cepat dari yang orang lain kira. Mereka suka menjalani hidup secara spontan dan lebih fokus pada masa kini serta masa depan daripada masa lalu yang telah selesai. Mereka bisa menangis karena mantan, bahkan setelah lama putus. Mereka juga mampu merasa sedih sekaligus memahami bahwa perpisahan adalah keputusan yang tepat.
Virgo
Virgo akan melakukan apa saja untuk mempertahankan hubungan. Mereka tidak akan menyerah pada seseorang kecuali sudah benar-benar tidak ada pilihan lain. Namun, meskipun emosional, mereka tidak akan menyesal. Perpisahan itu di luar kendali mereka, dan memang harus terjadi.
Scorpio
Scorpio akan langsung memutus kontak saat pasangannya berkhianat. Mereka juga akan menghapus nomor dan memblokir mantan di semua media sosial demi ketenangan diri. Namun, mereka tidak akan menyesal telah pergi demi menemukan orang yang lebih cocok. Mereka tidak akan menyesal karena menginginkan yang lebih baik.
Capricorn
Capricorn hanya benar-benar terikat pada sedikit orang di dalam hidupnya. Mereka sangat setia, jadi perpisahan selalu sangat berat. Mereka tahu bahwa lebih baik sendiri daripada terjebak di dalam hubungan yang tidak berjalan baik. Mereka tidak akan menyesal karena tidak mau berkompromi dengan hal yang tidak sehat.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam