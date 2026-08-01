Berpisah dengan SM Entertainment, Yuri Girls' Generation Mengejutkan Penggemar

Yuri Girls' Generation. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Pernah Berakting di Parole Examiner Lee, idol Korea Yuri Girls' Generation akan berpisah dengan SM Entertainment setelah 19 tahun.
Dilansir dari Soompi, Sabtu (1/8), tentunya kabar ini mengejutkan berbagai pihak, mengingat ia telah banyak berkarya saat bergabung dengan agensi tersebut.
SM Entertainment mengumumkan bahwa perusahaan dan Yuri telah sepakat untuk mengakhiri kontrak eksklusif mereka, efektif mulai 31 Agustus.
Kemudian agensi juga mengkonfirmasi bahwa aktivitasnya sebagai anggota Girls' Generation akan berlanjut tanpa perubahan.
Mereka menulis, “Halo, ini SM Entertainment, kami dengan tulus berterima kasih kepada semua penggemar yang terus menunjukkan cinta dan dukungan kepada Kwon Yuri.”
Agensi telah berdiskusi mendalam dengan Kwon Yuri, dan sepakat untuk mengakhiri perjalanan 19 tahun bersama pada tanggal 31 Agustus.
Kwon Yuri debut sebagai anggota Girls’ Generation pada tahun 2007 dan membantu meramaikan perkembangan K-pop global.
Saat itu tumbuh menjadi grup representatif generasinya sekaligus bersinar sebagai aktris, ini merupakan waktu yang sangat berarti bagi SM Entertainment.
SM juga mengungkap terima kasih kepada Kwon Yuri atas pencapaiannya yang luar biasa sebagai artis serba bisa di bidang musik, akting, variety show, dan pembawa acara.
Ativitasnya sebagai anggota Girls’ Generation akan terus berlanjut tanpa perubahan di masa mendatang, meskipun kontrak eksklusif akan segera berakhir,
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom
10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet