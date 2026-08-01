Berpisah dengan SM Entertainment, Yuri Girls' Generation Mengejutkan Penggemar

JawaPos.com – Pernah Berakting di Parole Examiner Lee, idol Korea Yuri Girls' Generation akan berpisah dengan SM Entertainment setelah 19 tahun.

Dilansir dari Soompi, Sabtu (1/8), tentunya kabar ini mengejutkan berbagai pihak, mengingat ia telah banyak berkarya saat bergabung dengan agensi tersebut.

SM Entertainment mengumumkan bahwa perusahaan dan Yuri telah sepakat untuk mengakhiri kontrak eksklusif mereka, efektif mulai 31 Agustus.

Kemudian agensi juga mengkonfirmasi bahwa aktivitasnya sebagai anggota Girls' Generation akan berlanjut tanpa perubahan.

Mereka menulis, “Halo, ini SM Entertainment, kami dengan tulus berterima kasih kepada semua penggemar yang terus menunjukkan cinta dan dukungan kepada Kwon Yuri.”

Agensi telah berdiskusi mendalam dengan Kwon Yuri, dan sepakat untuk mengakhiri perjalanan 19 tahun bersama pada tanggal 31 Agustus.

Kwon Yuri debut sebagai anggota Girls’ Generation pada tahun 2007 dan membantu meramaikan perkembangan K-pop global.

Saat itu tumbuh menjadi grup representatif generasinya sekaligus bersinar sebagai aktris, ini merupakan waktu yang sangat berarti bagi SM Entertainment.

SM juga mengungkap terima kasih kepada Kwon Yuri atas pencapaiannya yang luar biasa sebagai artis serba bisa di bidang musik, akting, variety show, dan pembawa acara.