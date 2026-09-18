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Leni Setya Wati
Jumat, 18 September 2026 | 12.09 WIB

Amanda Seyfried dan Thomas Sadoski Akhirnya Berpisah Setelah 9 Tahun Menikah

amanda seyfried dan thomas sadoski (x @popbase) - Image

amanda seyfried dan thomas sadoski (x @popbase)

JawaPos.com – Amanda Seyfried dan aktor Thomas Sadoski umumkan bahwa mereka telah berpisah setelah menjalani sembilan tahun pernikahan.

Kabar tersebut menjadi perhatian setelah keduanya secara resmi mengungkapkan keputusan untuk menjalani kehidupan masing-masing.

Menurut laporan dispatch, Amanda Seyfried dan Thomas Sadoski telah hidup terpisah selama beberapa waktu sebelum mengumumkan perpisahan mereka.

Keduanya tidak mengungkap alasan di balik keputusan tersebut, tetapi menegaskan bahwa langkah itu diambil setelah mempertimbangkan kepentingan keluarga.

Mereka juga memastikan bahwa hubungan sebagai orang tua tetap menjadi prioritas.

Seyfried dan Sadoski pertama kali bertemu pada 2015 ketika sama-sama membintangi drama panggung The Way We Get By.

Hubungan mereka kemudian berkembang ketika kembali dipertemukan dalam film The Last Word. Keduanya mulai berpacaran pada 2016, bertunangan di tahun yang sama, lalu menikah secara sederhana pada Maret 2017.

Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua anak. Putri mereka, Nina, lahir tidak lama setelah pernikahan, sedangkan putra mereka, Thomas Jr., lahir pada September 2020.

Editor: Novia Tri Astuti
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