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Abdul Rahman
Kamis, 17 September 2026 | 22.26 WIB

7.500 Anak Disabilitas Nonton Bareng Film Istimewa yang Tayang Perdana Hari Ini

Film Istimewa. (Instagram: film.istimewa.official) - Image

Film Istimewa. (Instagram: film.istimewa.official)

JawaPos.com - Sebanyak 7.500 anak penyandang disabilitas dari berbagai komunitas di Indonesia mengikuti kegiatan acara nonton bareng (nobar) film Istimewa pada hari pertama penayangannya di bioskop pada hari ini, Kamis, 17 September 2026.

Kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari perayaan kehadiran film drama keluarga yang mengangkat kisah anak-anak penyandang disabilitas tentang keluarga, kehilangan, persahabatan, dan penerimaan.

Produser film Istimewa, Abdullah Mansuri atau yang akrab disapa Ayah Mansuri, mengatakan bahwa keterlibatan komunitas disabilitas menjadi bagian penting dari perjalanan film tersebut.

Film Istimewa adalah film kita semua. Hari ini, sekitar 7.500 anak istimewa dari berbagai komunitas di seluruh provinsi Indonesia nonton bareng untuk merayakan penayangannya. Kami ingin kebahagiaan atas hadirnya film ini bisa dirasakan bersama oleh teman-teman istimewa,” ujar Abdullah Mansuri.

Bukan hanya menghadirkan cerita tentang penyandang disabilitas, film Istimewa juga melibatkan talenta penyandang disabilitas sebagai pemeran. Film yang disutradarai Ruben Adrian ini mengambil inspirasi dari berbagai kisah nyata yang kemudian dirangkai menjadi sebuah drama keluarga.

Cerita berpusat pada Aldo, Bimo, Ken, Nita, dan Mul yang tinggal di Rumah Istimewa bersama Pak Mahendra, sosok yang mereka panggil Ayah.

Kehidupan mereka berubah ketika Pak Mahendra tiba-tiba tidak lagi bersama mereka. Kelima anak tersebut kemudian memutuskan keluar dari Rumah Istimewa untuk mencari sosok yang selama ini menjadi tempat mereka mendapatkan kasih sayang dan merasa diterima.

Perjalanan itu membawa mereka menghadapi berbagai pengalaman baru. Di tengah pencarian tersebut, mereka belajar tentang arti keluarga, persahabatan, keberanian, kehilangan, serta pentingnya memiliki seseorang yang menerima mereka apa adanya.

Target 1 Juta Penonton

Di balik penayangan film Istimewa, terdapat pula komitmen yang ingin diwujudkan tim produksi jika film tersebut mencapai target tertentu.

Editor: Abdul Rahman
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