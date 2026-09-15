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Abdul Rahman
Selasa, 15 September 2026 | 16.08 WIB

Khadam, Film Horor Malaysia-Indonesia yang Raup Rp 22 Miliar Lebih, Siap Teror Bioskop Indonesia

Gala premier film Khadam. (istimewa) - Image

Gala premier film Khadam. (istimewa)

JawaPos.com - Film horor kolaborasi Malaysia-Indonesia, Khadam, resmi diperkenalkan kepada penonton Indonesia melalui gala premiere yang digelar di CGV Grand Indonesia, Jakarta, Senin (14/9).

Film yang dibintangi Aghniny Haque tersebut akan mulai tayang serentak di bioskop Indonesia pada 16 September 2026. Kehadirannya menjadi salah satu rilisan horor yang menarik perhatian karena mengangkat folklor kepercayaan masyarakat Malaysia dengan cerita tentang entitas gaib yang justru berbalik menjadi ancaman bagi manusia.

Gala premiere Khadam turut dihadiri sejumlah sineas yang terlibat dalam produksinya, di antaranya produser Ayu Amirrol, produser eksekutif sekaligus produser Ahmad Izham Omar dan Lina Tan.

Aghniny Haque juga hadir bersama produser eksekutif dari Indonesia, Charles Gozali dari MAGMA Entertainment dan Tony Ramesh dari VMS Studio.

Film ini disutradarai Shamyl Othman dengan skenario yang ditulis Fariza Azlina. Produksinya melibatkan perusahaan dari Malaysia dan Indonesia, yakni Red Communications dan Komet Productions bersama MAGMA Entertainment serta VMS Studio.

Skala produksi Khadam juga diperluas melalui keterlibatan sejumlah mitra internasional dari Hong Kong, China, India, dan Malaysia.

Ketika Khadam Tak Lagi Menjadi Penjaga

Salah satu daya tarik utama Khadam terletak pada konsep entitas gaib yang diangkat ke dalam cerita.

Dalam kepercayaan masyarakat Indonesia, istilah "kodam" kerap dikaitkan dengan sosok gaib yang menjadi penjaga atau pendamping seseorang. Namun, film Khadam menghadirkan perspektif berbeda.

Film ini mengambil inspirasi dari folklor kepercayaan Saka di Malaysia. Khadam digambarkan sebagai entitas warisan gaib yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Editor: Abdul Rahman
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