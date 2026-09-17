Macklemore Dikeluarkan dari Tur Ed Sheeran Setelah Seruan Bebaskan Palestina di Atas Panggung

Macklemore (Rolling Stone)
JawaPos.com – Macklemore dikeluarkan dari sisa tur stadion Ed Sheeran di Amerika Serikat setelah sejumlah tempat konser dilaporkan menyatakan keberatan terhadap kehadirannya.
Dilansir dari laman Rolling Stone pada Rabu (16/9), Keputusan tersebut muncul setelah Macklemore menyerukan “Bebaskan Palestina” saat tampil dalam konser Ed Sheeran di MetLife Stadium, New Jersey, pada awal September 2026.
Messina Touring Group selaku promotor tur Amerika Serikat mengatakan sejumlah tempat konser tidak akan mengizinkan pertunjukan berlangsung jika Macklemore tetap menjadi penampil pendukung, sehingga ia tidak akan tampil pada jadwal tersisa.
Macklemore sebelumnya menyampaikan dukungan kepada warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat serta membawakan lagu protes “Hind’s Hall” dalam penampilannya.
Macklemore kemudian mengatakan bahwa pemilik New England Patriots dan Gillette Stadium, Robert Kraft, memberi tahu Ed Sheeran bahwa Macklemore tidak akan diizinkan tampil di stadion tersebut, sekaligus mengeklaim adanya tekanan terhadap pemilik stadion lainnya.
Kraft membenarkan bahwa dirinya melarang Macklemore tampil di Gillette Stadium dan mengatakan keputusan itu berkaitan dengan tindakan terbaru sang rapper.
Materi yang disampaikan dari panggung, serta riwayat pernyataan dan citra yang menurutnya bersifat antisemit dan menyakiti komunitas Yahudi, tetapi tidak mengonfirmasi klaim mengenai tekanan terhadap stadion lain.
Kontroversi tersebut kemudian berlanjut setelah sejumlah kelompok pro-Israel mengecam pernyataan Macklemore dan menyerukan agar dirinya dikeluarkan dari tur.
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Jawa Pos
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