Jessica Mila Hamil Anak Kedua, Apa Jenis Kelaminnya?

Keluarga kecil Jessica Mila. (Instagram: jscmila)
JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari pasangan Jessica Mila dan Yakup Hasibuan. Keduanya tengah menantikan kelahiran anak kedua setelah Jessica dinyatakan hamil.
Yakup mengatakan, kabar kehamilan tersebut sebenarnya sudah diketahui sejak usia kandungan Jessica masih sekitar enam minggu. Namun, pasangan ini memilih menunggu waktu yang tepat sebelum mengumumkannya kepada publik.
"Kita baru berani announce sekarang, menunggu waktu yang tepat. Bersyukur dikasih lagi sama Tuhan, dikasih kepercayaan buat anak kedua. Kita memang menunggu, ternyata dikasih sama Tuhan," kata Yakup Hasibuan secara daring.
Bagi Yakup, kehamilan kedua Jessica menjadi kabar yang sangat dinantikannya. Dirinya bersama sang istri memang sudah menantikan untuk kembali mendapatkan momongan.
Momen ketika Jessica memberi tahu kehamilannya pun berlangsung sederhana. Saat itu, Yakup baru saja pulang bekerja dan sedang dalam kondisi lelah.
Bintang sinetron Ganteng Ganteng Serigala (GGS) itu kemudian menyampaikan kabar bahagia tersebut secara langsung kepada dirinya. Yakup mengaku terkejut sekaligus merasa sangat bahagia.
"Benar-benar kaget pas dia ngasih tahu. Baru pulang kerja, lagi capek, santai-santai, eh tiba-tiba dia ngasih tahu itu. Kaget, tapi bersyukur banget," katanya.
Di tengah kebahagiaan menantikan anak kedua, Jessica Mila dan Yakup Hasibuan mengaku belum mengetahui jenis kelamin calon buah hati kedua mereka.
Keduanya meminta dokter kandungan untuk tidak memberi tahu jenis kelamin bayinya. Keputusan tersebut sengaja diambil agar momen pengumuman gender nantinya benar-benar menjadi kejutan.
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