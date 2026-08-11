Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

Aktris Jessica Mila. (Arumi/JawaPos.com)
JawaPos.com - Perjalanan Jessica Mila bersama keluarga ke Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, menuai kontroversi di masyarakat karena dilakukan saat destinasi wisata tersebut sedang ditutup karena cuaca diperkirakan kurang baik.
Setelah mendapat cibiran cukup pedas dari netizen karena tetap berwisata ketika pelayaran menuju kawasan tersebut ditutup, bintang sinetron Ganteng Ganteng Serigala (GGS) memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan pesan ditujukan kepada kapten kapal selaku pihak yang bertanggung jawab.
Jessica Mila menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengetahui adanya larangan berlayar menuju Pulau Padar ketika perjalanan dilakukan pada Minggu (9/8). Ia juga membantah tudingan mengetahui surat edaran terkait cuaca buruk tetapi tetap memaksakan perjalanan.
Menurut Mila, keputusan terkait rute dan keamanan pelayaran sepenuhnya berada di tangan kapten kapal. Sebagai penumpang, ia dan keluarga mempercayakan aspek keselamatan kepada awak kapal yang bertanggung jawab membawa mereka selama perjalanan.
"Untuk penentuan rute perjalanan ini, tentu kami menyerahkan sepenuhnya ke Captain kapal karena seluruh tanggung jawab dan keputusan mengenai rute, keamanan dan keselamatan kami adalah tanggung jawab Captain kapal," ujar Jessica Mila.
Ia mengatakan, tidak ada informasi dari kapten kapal sejak awal perjalanan tentang larangan menuju Pulau Padar. Karena itu, Jessica Mila dan keluarga tidak memiliki alasan untuk menduga-duga perjalanan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut dia, situasi di perjalanan dalam keadaan baik. Hal itu membuat Jessica Mila semakin yakin bahwa perjalanan tersebut berlangsung normal. Ia juga melihat ada sejumlah kapal lain bersandar di Pulau Padar pada hari yang sama.
Mila menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengambil risiko apabila mengetahui kondisi tersebut sebelum keberangkatan. Apalagi, ia tidak bepergian seorang diri. Dalam rombongan tersebut terdapat Kyarra, buah hatinya..
"Aku dan keluarga sangat mengutamakan keamanan dan keselamatan dalam bepergian, apalagi dengan adanya Kyarra dan anak-anak lain di rombongan kami," kata Jessica.
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