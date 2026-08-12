Profil Jessica Mila, Artis yang Sentil Kapten Kapal Usai Muncul Kontroversi Pulau Padar

JawaPos.com - Jessica Mila kembali menjadi sorotan publik setelah komentarnya terkait perjalanan ke Pulau Padar, Labuan Bajo, ramai diperbincangkan dan sempat menjadi kontroversi di masyarakat.

Jessica bahkan tidak sungkan untuk menyentil kapten kapal lantaran mengaku tidak diberikan informasi sebelumnya tentang larangan berlayar menuju Pulau Padar yang saat itu sedang ditutup sementara akibat kondisi cuaca yang kurang bersahabat.

Peristiwa tersebut membuat sosok Jessica Mila kembali menjadi perhatian publik. Apalagi, dia cukup berani bicara apa adanya, termasuk menyentil kapten kapal yang dinilai bisa membahayakan dirinya dan juga keluarga.

Jessica Mila menegaskan tidak pernah mengetahui adanya larangan berlayar menuju Pulau Padar ketika perjalanan dilakukan pada Minggu (9/8). Ia juga membantah tudingan mengetahui surat edaran terkait cuaca buruk tetapi tetap memaksakan perjalanan ke Pulau Padar.

Menurut bintang sinetron Ganteng Ganteng Serigala (GGS) itu, dirinya tidak mungkin mempertaruhkan nyawanya dan keluarga dengan nekat berangkat ke Pulau Pasar jika mengetahui ada penutupan sementara karena mempertimbangkan faktor cuaca yang kurang baik.

Profil Jessica Mila Jessica Mila Agnesia lahir di Langsa, Aceh, pada 3 Agustus 1992. Ia merupakan anak bungsu dari empat bersaudara. Sejak kecil, Jessica sudah menunjukkan ketertarikan terhadap dunia hiburan dan mulai terjun ke dunia akting ketika usianya sekitar 10 tahun.

Perjalanan Jessica Mila di dunia hiburan dimulai lewat sinetron Cinta SMU pada 2002. Setelah itu, ia mendapat berbagai kesempatan bermain dalam sejumlah sinetron dan film televisi.

Jessica juga pernah muncul sebagai model video klip. Pada 2004, ia menjadi model video klip lagu "Pemuja Rahasia" milik Sheila on 7 bersama Adul. Dari sana, wajahnya semakin dikenal dan tawaran di dunia hiburan mulai berdatangan.