Jessica Mila Jawab Tudingan Terkait Liburannya ke Pulau Padar: Tak Ada Pemberitahuan

JawaPos.com - Jessica Mila akhirnya buka suara setelah liburannya bersama keluarga ke Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Minggu (9/8), menuai sorotan dari banyak orang, termasuk para pengguna media sosial di dunia maya.

Bintang sinetron Ganteng Ganteng Serigala (GGS) itu membantah tudingan bahwa dirinya mengetahui adanya larangan berlayar akibat cuaca buruk, tetapi tetap memaksakan diri untuk pergi ke Pulau Padar.

Jessica Mila menegaskan bahwa keselamatan keluarga menjadi prioritas utama dalam setiap perjalanannya. Terlebih, dalam rombongan tersebut terdapat Kyarra, putrinya.

Menurut Mila, keputusan terkait rute perjalanan dan keamanan selama berada di laut sepenuhnya berada di tangan kapten kapal. Karena itu, ia merasa tidak memiliki alasan untuk mencurigai adanya pelanggaran ketika perjalanan menuju Pulau Padar dilakukan.

"Aku dan keluarga sangat mengutamakan keamanan dan keselamatan dalam bepergian, apalagi dengan adanya Kyarra dan anak-anak lain di rombongan kami," ujar Jessica Mila dalam unggahannya di Instagram.

Ia menjelaskan, sejak awal perjalanan, tidak ada pemberitahuan dari kapten kapal mengenai larangan berlayar menuju Pulau Padar. Kondisi tersebut membuat Jessica Mila dan keluarga tetap melanjutkan perjalanan tanpa merasa sedang mengambil risiko yang mengancam keselamatannya dan orang-orang tersayang.

Jessica Mila juga menyebut, kondisi di perjalanan pada saat itu terlihat normal. Ia melihat ada kapal lain dan wisatawan yang bersandar dan naik ke Pulau Padar. Selain itu, cuaca saat perjalanan ke Pulau Padar disebutnya cukup baik.

"Perlu aku luruskan bahwa sejak awal tidak ada pemberitahuan dari Captain bahwa ada larangan untuk berlayar ke Pulau Padar," kata Jessica.