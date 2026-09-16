Akui Minta Hasil Tes Kesehatan Ruben Onsu yang Valid, Sarwendah: Kenapa Terus Dihindari?

Artis Sarwendah. (Instagram: sarwendah29)
JawaPos.com - Persoalan tes kesehatan menjadi salah satu titik panas dalam konflik antara Ruben Onsu dengan Sarwendah terkait akses bertemu anak.
Sarwendah mengakui dirinya memang sempat meminta hasil pemeriksaan kesehatan yang valid dari sang mantan, Ruben Onsu. Dia menegaskan juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai dengan permintaan pihak Ruben.
Polemik mengenai tes kesehatan sebelumnya mencuat dalam proses mediasi terkait perkara gugatan hak asuh anak yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, menyebut pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu persoalan yang tidak disejutui karena tidak ada dalam kesepakatan yang tertuang dalam Akta 39.
Sarwendah memberikan versi berbeda. Ia menilai, dirinya justru telah memenuhi permintaan pemeriksaan kesehatan yang sebelumnya sempat disampaikan oleh Minola.
"Ketika persoalan mengenai tes kesehatan dipertanyakan publik, apakah Anda menunjukkan bukti yang valid? Tidak," kata Sarwendah dalam video diunggah di Instagram.
Menurut Sarwendah, persoalan tersebut justru berkembang menjadi narasi lain ketika dirinya disebut marah-marah di dalam ruang mediasi. Ia membantah gambaran tersebut dan mengatakan dirinya pada saat itu sedang berusaha menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan yang sebelumnya sempat diminta pihak Ruben.
"Justru Anda mengeluarkan narasi yang baru. Anda bilang saya marah-marah kepada Anda di ruang mediasi, padahal saya hanya ingin menunjukkan hasil tes kesehatan saya yang Anda sendiri yang minta," kata Sarwendah ditujukan kepada pengacara Ruben Onsu.
Sebelumnya, pihak Ruben melalui Minola Sebayang sempat menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu syarat yang dipersoalkan dalam sidang mediasi terkait pertemuan Ruben dengan anak.
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