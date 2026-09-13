Respons Ruben Onsu Usai Betrand Peto Dilaporkan atas Kasus Kekerasan Seksual

JawaPos.com - Ruben Onsu memberikan respons setelah anak angkatnya, Betrand Peto, dilaporkan atas dugaan kasus kekerasan seksual. Di tengah pemberitaan yang beredar, Ruben meminta publik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh informasi mengenai duduk perkara atas kasus tersebut diketahui secara jelas.

Melalui pernyataannya di Instagram, Ruben Onsu menyampaikan permohonan maaf atas pemberitaan yang muncul sekaligus menjelaskan bahwa dirinya masih berupaya mengumpulkan informasi mengenai kejadian yang dilaporkan.

"Pertama-tama, kami memohon maaf atas pemberitaan yang terjadi. Mohon maaf apabila baru pagi ini saya dapat menyampaikan permohonan maaf dan memberikan penjelasan," kata Ruben.

Ia mengungkapkan akan mendengarkan keterangan dari Onyo dan juga keterangan dari teman Betrand Peto yang berada di lokasi kejadian. Langkah tersebut dilakukan agar dirinya memperoleh gambaran lebih lengkap.

"Tadi malam, saya masih menunggu anak saya pulang setelah menjalani proses syuting hingga larut malam. Siang ini, saya juga akan mendengarkan penjelasan dari temannya yang berada di lokasi kejadian, agar saya dapat memahami situasi dan mendapatkan informasi lebih lengkap," ujarnya.

Ruben Onsu secara khusus meminta masyarakat untuk tidak langsung menarik kesimpulan terkait laporan yang dibuat di Polda Metro Jaya pada Sabtu (13/9) kemarin atas kasus dugaan kekerasan seksual. Menurut dia, persoalan yang terjadi perlu dilihat berdasarkan fakta dan bukti yang ada.

"Sebelum masalah ini jelas, kami berharap kita jangan dulu mengambil kesimpulan atas laporan ini. Percayalah kami tidak akan menutup-nutupi apa yang terjadi sebenarnya sesuai bukti-bukti yang ada," tutur Ruben.

Ruben Onsu memastikan bahwa dirinya dan Onyo akan bersikap kooperatif menghadapi proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Ia menegaskan siap memberikan keterangan atau melakukan langkah-langkah yang diperlukan.