Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Minggu, 13 September 2026 | 23.35 WIB

Respons Ruben Onsu Usai Betrand Peto Dilaporkan atas Kasus Kekerasan Seksual

Presenter Ruben Onsu. (Instagram: ruben_onsu) - Image

Presenter Ruben Onsu. (Instagram: ruben_onsu)

JawaPos.com - Ruben Onsu memberikan respons setelah anak angkatnya, Betrand Peto,  dilaporkan atas dugaan kasus kekerasan seksual. Di tengah pemberitaan yang beredar, Ruben meminta publik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh informasi mengenai duduk perkara atas kasus tersebut diketahui secara jelas.

Melalui pernyataannya di Instagram, Ruben Onsu menyampaikan permohonan maaf atas pemberitaan yang muncul sekaligus menjelaskan bahwa dirinya masih berupaya mengumpulkan informasi mengenai kejadian yang dilaporkan.

"Pertama-tama, kami memohon maaf atas pemberitaan yang terjadi. Mohon maaf apabila baru pagi ini saya dapat menyampaikan permohonan maaf dan memberikan penjelasan," kata Ruben.

Ia mengungkapkan akan mendengarkan keterangan dari Onyo dan juga keterangan dari teman Betrand Peto yang berada di lokasi kejadian. Langkah tersebut dilakukan agar dirinya memperoleh gambaran lebih lengkap.

"Tadi malam, saya masih menunggu anak saya pulang setelah menjalani proses syuting hingga larut malam. Siang ini, saya juga akan mendengarkan penjelasan dari temannya yang berada di lokasi kejadian, agar saya dapat memahami situasi dan mendapatkan informasi lebih lengkap," ujarnya.

Ruben Onsu secara khusus meminta masyarakat untuk tidak langsung menarik kesimpulan terkait laporan yang dibuat di Polda Metro Jaya pada Sabtu (13/9) kemarin atas kasus dugaan kekerasan seksual. Menurut dia, persoalan yang terjadi perlu dilihat berdasarkan fakta dan bukti yang ada.

"Sebelum masalah ini jelas, kami berharap kita jangan dulu mengambil kesimpulan atas laporan ini. Percayalah kami tidak akan menutup-nutupi apa yang terjadi sebenarnya sesuai bukti-bukti yang ada," tutur Ruben.

Ruben Onsu memastikan bahwa dirinya dan Onyo akan bersikap kooperatif menghadapi proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Ia menegaskan siap memberikan keterangan atau melakukan langkah-langkah yang diperlukan.

"Kami akan berusaha untuk tetap kooperatif dan memberikan keterangan serta melakukan hal-hal yang diperlukan dengan sebaik-baiknya," kata Ruben.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sertifikatnya Ditahan Sarwendah, Ruben Onsu Pertimbangkan Bikin LP Penggelapan - Image
Entertainment

Sertifikatnya Ditahan Sarwendah, Ruben Onsu Pertimbangkan Bikin LP Penggelapan

Jumat, 11 September 2026 | 21.47 WIB

Pihak Sarwendah Anggap Ruben Onsu Salah Besar Menahan Nafkah Anak Hampir Satu Tahun - Image
Entertainment

Pihak Sarwendah Anggap Ruben Onsu Salah Besar Menahan Nafkah Anak Hampir Satu Tahun

Rabu, 9 September 2026 | 00.13 WIB

Sarwendah Berencana Masukkan Gugatan Balik Terhadap Ruben Onsu - Image
Entertainment

Sarwendah Berencana Masukkan Gugatan Balik Terhadap Ruben Onsu

Selasa, 8 September 2026 | 23.31 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore