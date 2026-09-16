Sarwendah Ungkap Kekecewaannya Kepada Minola Sebayang, Pengacara Ruben Onsu 

Sarwendah. (Instagram: sarwendah29)
JawaPos.com - Sarwendah akhirnya buka suara mengenai polemik terkait akses Ruben Onsu yang sempat disebut dipersulit untuk bertemu dengan anak-anaknya.
Melalui sebuah video diunggah di Instagram, Sarwendah secara tegas membantah tudingan dirinya melarang atau mempersulit Ruben bertemu buah hatinya. Dia meminta persoalan tersebut tidak dibangun dengan narasi yang menurutnya tidak benar dan tidak sesuai fakta.
Sarwendah mengaku lebih memilih diam sejak persoalan ini bergulir. Namun, sikap itu berubah setelah ia merasa pernyataan maupun sikapnya justru ditafsirkan berbeda di ruang publik oleh pihak Ruben Onsu.
"Saya bikin video ini karena saya pikir diam adalah pilihan yang terbaik, tapi diamnya saya malah dipakai untuk membuat narasi-narasi yang tidak benar," ujar Sarwendah mengungkapkan kekecewaannya kepada pengacara Ruben Onsu.
Ia secara khusus menyinggung pernyataan kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, terkait upaya pertemuan Ruben dengan anak-anaknya. Menurut Sarwendah, upaya mempersulit Ruben bertemu anak-anak sama sekali tidak benar. Sejak awal, ia mengaku tidak pernah menutup akses Ruben untuk bertemu dengan anak-anak.
"Pak Minola, masalahnya kan mau ketemu anak-anak. Dari awal saya sudah bilang saya tidak pernah melarang untuk ketemu anak-anak," ungkapnya.
Sarwendah meminta pihak Ruben melakukan koordinasi secara langsung mengenai waktu dan lokasi pertemuan. Menurut dia, persoalan tersebut semestinya dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik antara kedua orang tua.
"Kasih tahu sama saya, koordinasi sama saya di mana, jam berapa, saya bawa anak-anak buat ketemu ayahnya," tegas Sarwendah.
Pernyataan Sarwendah tersebut muncul di tengah proses hukum terkait gugatan hak asuh anak yang kini menjadi pusat perhatian publik.
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