9 Member THE BOYZ Resmi Gabung Agensi Baru untuk Aktivitas Grup

JawaPos.com – Sembilan member THE BOYZ resmi membuka babak baru dalam perjalanan grup setelah menandatangani kontrak dengan agensi baru.

Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, Q, Sunwoo, dan Eric kini akan menjalankan aktivitas grup di bawah naungan 78 RECORDS, sementara kegiatan individu tetap ditangani oleh agensi masing-masing.

Kabar tersebut diumumkan 78 RECORDS pada 14 September 2026. Agensi menyatakan bahwa mereka akan bertanggung jawab secara eksklusif atas aktivitas THE BOYZ sebagai grup dan memberikan dukungan penuh agar visi kreatif serta keinginan para member dapat diwujudkan dengan lebih baik.

Menurut laporan Soompi, 78 RECORDS didirikan oleh sejumlah profesional industri yang sebelumnya bekerja di perusahaan seperti Kakao Entertainment.

Dua orang yang menjabat sebagai co-CEO bahkan diketahui telah mendampingi THE BOYZ sejak masa debut. Karena itu, pihak agensi mengaku memahami nilai-nilai yang dianggap penting oleh para member sekaligus arah yang ingin mereka tuju ke depannya.

Sementara itu, kegiatan solo para member akan mengikuti kontrak dan rencana pribadi masing-masing.

Sebelumnya, Younghoon bergabung dengan Namoo Actors, Sunwoo dengan AT AREA, Eric dengan GRID Entertainment, Juyeon dengan ACE FACTORY, Hyunjae dengan Management SEESUN, sedangkan Q menandatangani kontrak dengan PEACHY Company.

Langkah ini memungkinkan para member mengembangkan aktivitas individu tanpa menghentikan perjalanan THE BOYZ sebagai grup.

Keputusan tersebut melanjutkan kesepakatan sembilan member untuk tetap beraktivitas bersama yang diumumkan pada Agustus lalu.