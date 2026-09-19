THE BOYZ Kembali Bersatu, Sangyeon Bawa Kabar Bahagia Usai Wamil 

JawaPos.com – Kabar bahagia datang dari THE BOYZ. Grup tersebut kembali tampil sebagai formasi lengkap sembilan member dalam program MBC “IDOL RADIO Season 4”.
Menurut laporan allkpop, momen reuni ini menjadi semakin spesial karena Sangyeon hadir setelah menyelesaikan wajib militernya dan secara langsung membagikan kabar tersebut kepada para member serta penggemar.
THE BOYZ tampil dalam siaran yang berlangsung pada 16 September, dengan Sunwoo dan Eric bertugas sebagai DJ. Saat waktu memasuki tengah malam menuju 17 September, Sangyeon muncul dan mengumumkan bahwa dirinya telah menyelesaikan masa wajib militer.
Momen tersebut sekaligus menjadi pertemuan kembali sembilan member dalam satu kesempatan setelah cukup lama menjalani aktivitas masing-masing.
Para member juga membicarakan berbagai aktivitas terbaru mereka, termasuk proyek solo, album individu, serta fan meeting.
Mereka bahkan memberikan hadiah kepada penggemar yang datang ke lokasi dengan pesan “We are all here” sebagai ungkapan terima kasih kepada para penggemar yang tetap memberikan dukungan.
Setelah siaran berakhir, foto grup sembilan member turut diunggah melalui kanal media sosial “WE THE BOYZ”.
Kembalinya Sangyeon juga menjadi bagian penting dari babak baru perjalanan THE BOYZ. Sangyeon sebelumnya menjalani wajib militer selama sekitar 18 bulan dan menyelesaikan tugasnya sebagai anggota band militer. Ia menjadi member pertama THE BOYZ yang menyelesaikan wajib militer.
Di sisi lain, THE BOYZ kini menjalankan aktivitas grup di bawah label baru 78 Records. Menurut laporan Yonhap, sembilan member—Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, Q, Sunwoo, dan Eric—akan berada di bawah pengelolaan 78 Records untuk aktivitas grup, sementara kegiatan individu tetap ditangani oleh agensi masing-masing.
Dengan kembalinya Sangyeon dan bersatunya sembilan member, THE BOYZ juga mengisyaratkan kelanjutan aktivitas grup mereka.
Dalam siaran tersebut, para member mengumumkan bahwa kanal media sosial resmi mereka kembali aktif dan meminta penggemar menantikan kabar berikutnya. Reuni ini pun menjadi pembuka perjalanan baru THE BOYZ bersama formasi sembilan member.
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