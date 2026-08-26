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Leni Setya Wati
Rabu, 26 Agustus 2026 | 17.57 WIB

Buka Babak Baru Karier, Juyeon THE BOYZ Berlabuh di Agensi Lee Jong Suk

juyeon (x @soompi) - Image

juyeon (x @soompi)

JawaPos.com – Juyeon THE BOYZ membuka lembaran baru dalam perjalanan kariernya.

Dikutip dari dispatch, Ace Factory mengumumkan telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Juyeon.

Agensi tersebut menyambut hangat sang idol dan memuji kemampuan Juyeon yang dinilai memiliki daya tarik kuat di atas panggung serta kemampuan mengekspresikan emosi secara mendalam.

Ace Factory juga berkomitmen memberikan dukungan penuh agar potensi dan pesona Juyeon dapat berkembang di bidang yang lebih luas.

Agensi menyatakan tidak akan menghemat dukungan dalam berbagai aspek sehingga Juyeon dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya sekaligus menemukan warna baru dalam perjalanan kariernya.

Bergabung dengan agensi yang menaungi sejumlah aktor ternama tersebut menjadi langkah penting bagi Juyeon untuk mulai memperluas kiprahnya ke dunia akting.

Meski demikian, ia tidak melupakan akar kariernya sebagai member THE BOYZ. Juyeon menyampaikan rasa hormat terhadap pencapaian musikal grup yang telah menjadi fondasi perjalanannya dan berharap dapat menciptakan sinergi antara aktivitas grup dengan langkah barunya sebagai aktor.

Juyeon memulai debut bersama THE BOYZ pada 2017. Sejak saat itu, ia menarik perhatian penggemar global melalui penampilan panggung yang kuat, proporsi tubuh yang menonjol, serta kemampuan ekspresi yang mampu memberikan warna tersendiri dalam setiap pertunjukan.

Pesonanya membuat Juyeon menjadi salah satu member yang cukup menonjol di tengah perjalanan panjang THE BOYZ.

Tidak hanya mengandalkan aktivitas musik, Juyeon juga telah menunjukkan kemampuan di berbagai bidang. 

Editor: Hanny Suwindari
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