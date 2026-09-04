Q THE BOYZ Jadi Aktor, Ji Chang-min Siap Tunjukkan Sisi Baru

Q the boyz (x @kpopers_family)
JawaPos.com – Q THE BOYZ, yang memiliki nama asli Ji Chang-min, siap membuka lembaran baru sebagai aktor. Peach Company mengumumkan pada 4 September bahwa pihaknya telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Ji Chang-min sekaligus mendukung langkah barunya di dunia akting.
Agensi tersebut menyebut sang artis memiliki warna unik dan kemampuan kuat yang akan terus dikembangkan melalui berbagai proyek.
Selama berkarier bersama THE BOYZ, Q dikenal berkat penampilan panggungnya yang enerjik serta karakter vokalnya yang khas. Kini, ia memilih menggunakan nama asli Ji Chang-min untuk menjalani karier akting secara lebih serius.
Keputusan tersebut menjadi penanda transformasi dirinya dari idol yang aktif di atas panggung menjadi aktor yang siap mengeksplorasi karakter-karakter berbeda.
Ji Chang-min sebelumnya telah menunjukkan potensi akting melalui film Apartment: Ripley's World. Tak berhenti di sana, ia kembali mendapat kesempatan untuk membintangi film Akgu: The Secret of the Moon's Shadow yang masih menggunakan judul sementara.
Film bergenre horor tersebut mengisahkan enam sahabat berusia 27 tahun yang melakukan perjalanan berkemah ke sebuah kawasan hutan demi membuktikan rumor mengenai sebuah kolam misterius.
Ji Chang-min dipercaya memerankan Tae-yeop, sosok yang rasional dan penuh pertimbangan. Karakternya menjadi salah satu pusat cerita ketika berbagai kejadian aneh mulai menghampiri kelompok tersebut.
Menurut laporan Dispatch, pengumuman kontrak eksklusif dengan Peach Company turut memperkuat keseriusan Ji Chang-min dalam membangun kariernya sebagai aktor.
Langkah ini sekaligus memperlihatkan sisi lain Ji Chang-min yang belum banyak dieksplorasi selama aktivitasnya sebagai Q di THE BOYZ.
Dengan pengalaman tampil di depan kamera serta kemampuan membangun karakter, ia kini memiliki kesempatan untuk memperluas spektrum artistiknya melalui layar lebar.
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Jawa Pos
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